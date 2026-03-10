Une page du palimpseste du mathématicien antique Archimède retrouvée par un chercheur français

Victor Gysembergh, chercheur au CNRS, vient de retrouver une page égarée du palimpseste d'Archimède au musée des Beaux-Arts de Blois dans le Loir-et-Cher. Il s'agit du feuillet numéro 123 d'un des plus importants traités de mathématiques de l'histoire.

On croyait cette page définitivement perdue. Dans les années 2000, une campagne d’imagerie multispectrale a permis de lever le voile sur des textes majeurs du palimpseste d’Archimède (287-212 av. JC), l'un des plus grands mathématiciens au monde, et des fragments inconnus de son traité. Ce palimpseste - un document dont une partie a été effacée pour réutiliser le parchemin pour d’autres écrits - est un manuscrit grec rassemblé au Xe siècle contenant plusieurs traités. Certains écrits originaux subsistent encore à ce jour.

Au cours de sa circulation dans les années 2000, trois pages ont disparu de ce manuscrit, accessible uniquement par photographies. Victor Gysembergh, chercheur au CNRS, vient d'en retrouver une dans les collections privées du musée des Beaux-Arts de Blois dans le Loir-et-Cher.

Il s'agit du feuillet numéro 123 du traité. «Sur l’une des deux faces, un texte de prières recouvre partiellement des figures géométriques et un passage du traité "De la sphère et du cylindre", Livre I, propositions 39 à 41, qui demeure en grande partie lisible», explique Victor Gysembergh.

© Blois, Musée des Beaux-Arts, Inv. 73.7.52. Photographie IRHT-CNRS

Un manuscrit qui a beaucoup voyagé

«L’autre face est recouverte par une enluminure ajoutée au XXe siècle, représentant le prophète Daniel entouré de deux lions, sous laquelle le texte antique reste à ce jour inaccessible par les méthodes classiques d’observation», peut-on également lire. Le chercheur envisage de mener les premières campagnes d'imagerie cette année.

Conservé à Jérusalem puis Constantinople, le manuscrit a été documenté par des photographies de Johan Ludvig Heiberg en 1906, avant d'arriver dans une collection privée française. Il est aujourd'hui conservé aux États-Unis.