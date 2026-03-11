Arnold Schwarzenegger annonce qu'il jouera dans un nouveau «Conan le Barbare»

Arnold Schwarzenegger et le réalisateur Christopher McQuarrie ont annoncé qu’ils planchaient sur un nouveau film «Conan le Barbare».

À 78 ans, Arnold Schwarzenegger sera de retour dans un nouveau film «Conan le Barbare», actuellement en développement chez 20th Century Studios, avec Christopher McQuarrie, le réalisateur de la franchise «Mission : Impossible», au scénario et à la réalisation, ont confirmé des sources à Deadline.

L’acteur, qui a pour la première fois incarné le célèbre guerrier qui lui avait permis de faire connaître au monde son impressionnante musculature dans le premier film de la saga sorti en 1982, avait lui-même annoncé la nouvelle lors de sa participation à l'Arnold Sports Festival à Columbus, dans l'Ohio, le week-end dernier.

Au sujet du scénario, il a indiqué : «Conan a été roi pendant quarante ans, puis il est chassé du royaume, il y a bien sûr des conflits, mais d'une manière ou d'une autre il revient, et il y a toutes sortes de folie, de violence, de magie, de créatures et autres choses de ce genre».

Récemment vu dans la série Netflix «Fubar», et prochainement à l'affiche de la comédie d'action de Noël Amazon MGM «The Man with the Bag», Arnold Schwarzenegger avait l'intention de réaliser un troisième volet à la fin des années 1980, mais le projet n'avait jamais abouti.