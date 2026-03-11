Château de Versailles : la restauration du Bain des nymphes et du bassin du Dragon est lancée

Le Château de Versailles a récemment annoncé le lancement de la restauration du Bain des nymphes et du bassin du Dragon. Deux opérations prévues pour une durée d’un an qui permettront de revaloriser le parc de Versailles, et l’axe Nord des jardins.

Un patrimoine entre parenthèse. Les travaux de restauration du Bain des nymphes, grâce au mécénat de Jaquemus, et du bassin du Dragon ont été officiellement lancés, rapporte le château de Versailles.

Le Bain des nymphes © Château de Versailles, RMN / C. Fouin

Ceux-ci sont prévus pour durer jusqu’au printemps 2027, et vont mobiliser plusieurs savoir-faire d’excellence, tels que la maçonnerie, la marbrerie, la restauration de sculptures en plomb, la dorure et la fontainerie.

Le bassin du Dragon © Château de Versailles / D.Saulnier

Le Bain des nymphes et le bassin du Dragon ont été créés dans la deuxième partie du XVIIe siècle, et constituent deux repères incontournables de la perspective Nord des jardins de Versailles, à laquelle viennent s’ajouter le bassin de la Pyramide, l’allée d’Eau et le bassin de Neptune.

Des travaux nécessaires

Seul le décor des parois du Bain des nymphes a été remplacé par des marbres polychromes en 1694, mais à part quelques travaux d’entretien, la fontaine n’avait pas connu de restauration importante. La structure doit dès lors être mise à nu, et les décors déposés, afin de régler en profondeur les problèmes de drainage et d’étanchéité du bâti.

En ce qui concerne le bassin du Dragon, la restauration porte à la fois sur les éléments du bassin (margelles, murs de berge, pavage et réseaux hydrauliques) et sur les décors sculptés, qui seront déposés et restaurés dans un atelier. À l’issue des travaux, le lieu retrouvera sa stabilité structurelle, la richesse de ses décors, et l’intensité de ses jeux d’eau.