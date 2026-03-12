Billie Eilish va faire ses premiers pas d'actrice au cinéma

Après avoir joué dans la série horrifique «Swarm», la chanteuse Billie Eilish passe au grand écran dans une adaptation du roman «La Cloche de détresse» («The Bell Jar»).

Déjà oscarisée mais pour ses contributions aux bandes originales des films «Mourir peut attendre» et «Barbie», Billie Eilish devrait bientôt passer devant la caméra en tant qu’actrice principale d’un film. Selon Deadline, la chanteuse sera la star de l'adaptation par Sarah Polley (réalisatrice de «Women Talking») du roman culte de Sylvia Plath, «La Cloche de détresse».

Billie Eilish avait déjà fait l'objet de plusieurs documentaires et films de concerts, mais ce sera sa première expérience en tant qu'actrice pour le grand écran. Alors que sa filmographie comptera par ailleurs bientôt le documentaire «Billie Eilish : Hit Me Hard and Soft – The Tour», une plongée dans les coulisses de sa dernière tournée réalisée par James Cameron, l’interprète de «Birds of Feather» a par ailleurs déjà montré ses talents de comédienne sur le petit écran, dans la série «Swarm» de Donald Glover et Janine Nabers, diffusée sur Prime Video. Sa performance lui avait valu le People's Choice Award de la meilleure performance télévisée de l'année et une nomination pour un second rôle aux Independent Spirit Awards.

Une auteure culte

Déjà adapté en 1979 par Larry Peerce, avec Marilyn Hassett dans le rôle d'Esther Greenwood, «La Cloche de la Détresse» est le seul roman de la poétesse Sylvia Plath, qui s'était suicidée un mois après sa publication en 1963. Ce récit semi-autobiographique relate la vie chaotique d'Esther Greenwood, une étudiante brillante qui décroche un stage dans un magazine new-yorkais. Malgré le glamour et l'effervescence de la vie citadine, Esther semble incapable de partager la joie de ses camarades et sombre peu à peu dans la dépression.

Kristen Dunst avait un temps envisager de réaliser une adaptation avec Dakota Fanning au casting, mais le projet n’a finalement jamais vu le jour.