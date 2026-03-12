Festival de Cannes 2026 : Barbra Streisand recevra une Palme d’or d'honneur

La chanteuse et actrice Barbra Streisand, 83 ans, sera récompensée d’une Palme d'or d’honneur lors de la 79 édition du festival de Cannes, qui se tiendra du 12 au 23 mai.

Une icône américaine célébrée. Barbra Streisand foulera pour la première fois la croisette en mai prochain, où la star se verra remettre une Palme d’honneur, ont annoncé mercredi les organisateurs du festival de Cannes, saluant une «actrice, réalisatrice, productrice, scénariste, chanteuse et auteure-compositrice mondialement reconnue».

La star recevra cette prestigieuse récompense lors de la cérémonie de clôture du festival le 23 mai prochain. Un titre qui vient célébrer une carrière au sommet déjà saluée par onze Golden globes, dix Grammy Awards et deux Oscars, celui de la meilleure actrice en 1968 pour «Funny Girl» et celui de la meilleure chanson originale en 1977.

Un prix qu’elle recevra «avec fierté et une profonde humilité», a fait savoir dans un communiqué la star américaine, passée derrière la caméra en 1983 pour «Yentl», film qu’elle a également joué, adapté et produit, puis en 1991 avec «Le prince des marées» nommé 7 fois aux Oscars et en 1996, où elle dirige et joue au côté de Jeff Bridges dans «Leçons de séduction».

Chanteuse aux 37 albums, actrice adulée mais aussi star de Broadway, Barbra Streisand ne sera pas la seule à se voir remettre ce prix honorifique cette année. La semaine dernière, le festival a également annoncé que le réalisateur Peter Jackson, à qui l’on doit la trilogie «Le Seigneur des anneaux» se verrait lui aussi attribuer cette prestigieuse Palme lors cette fois de la cérémonie d’ouverture.

La sélection officielle de la 79e édition du festival de Cannes sera, quant à elle, annoncée le 9 avril prochain.