Kate Winslet rejoint le casting du «Seigneur des anneaux : The Hunt for Gollum»

L’actrice oscarisée devrait tenir le premier rôle féminin dans le «Seigneur des anneaux : The Hunt for Gollum», attendu en salles en décembre 2027.

Une nouvelle recrue. L’actrice Kate Winslet est attendue dans le nouveau volet du «Seigneur des anneaux». La star oscarisée en 2009 pour son rôle dans «The Reader» devrait y tenir le premier rôle féminin selon les informations de Deadline. A 50 ans, elle fera ses premiers pas en Terre du Milieu et rejoint Ian McKellen et Elijah Wood, qui reprendront leurs rôles respectifs du magicien Gandalf et de Frodon Sacquet ainsi qu’Andy Serkis, qui se glissera à nouveau dans le costume de Gollum et officiera également en tant que réalisateur.

Un déménagement de 5 mois en Nouvelle-Zélande

Selon les informations du magazine américain, Andy Serkis et Peter Jackson, qui de son côté produit ce nouveau volet de la saga, ont passé la majeure partie de l’année dernière à convaincre Winslet de participer au film. Et pour cause, afin de tourner ses scènes, l’actrice va devoir déménager en Nouvelle-Zélande durant cinq mois, de fin mai à octobre.

Si les contours précis de ce premier rôle féminin tenu par Kate Winslet n’ont pas encore été dévoilés, l’intrigue de ce nouveau volet signée Fran Walsh et Philippa Boyens se situera elle entre «Le Hobbit» et «La communauté de l'anneaux». Elle se concentrera sur la quête d'Aragorn pour capturer Gollum.

Selon les rumeurs deux autres visages connus du grand public pourraient venir compléter le casting de ce nouveau volet du Seigneur des anneaux. Leo Woodall (The White Lotus, Bridget Jones : folle de lui) serait en pourparlers pour camper le personnage d’Aragorn, Viggo Mortensen ayant refusé de reprendre le rôle, et Anya Taylor-Joy (Le jeu de la dame, Furiosa : une saga Mad Max) pourrait également y tenir un rôle féminin. Mais rien n’a pour l’heure été confirmé.

Le film est attendu le 15 décembre 2027 en salles.