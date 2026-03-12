Les Pussycat Dolls se reforment en trio et annoncent une tournée mondiale

Après une première réunion à cinq en 2019, le groupe Pussycat Dolls annonce sa reformation en trio, avec la sortie d’un tube et la préparation d’une tournée de 53 concerts.

Les fans des Pussycat Dolls sont aux anges. Ce jeudi, le groupe pop emblématique a annoncé sa reformation en trio avec Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt et Ashley Roberts.

La nouvelle est accompagnée de la sortie d’un nouveau single intitulé «Club Song», leur premier depuis «React» en 2020, et de l’annonce d’une tournée mondiale. Les Pussycat Dolls, qui rééditeront leurs albums «PCD» et «Doll Domination» le 8 mai se produiront à 53 reprises, avec la participation de Lil' Kim et Mya sur certains concerts.

La première partie de la tournée débutera aux Etats-Unis le 5 juin à l'Acrisure Arena de Palm Desert, en Californie. Le trio entamera une tournée européenne le 9 septembre, avant de la terminer à l'O2 Arena de Londres le 13 octobre. Elles passeront par Paris le 19 septembre.

Vous l'aviez deviné. Les @pussycatdolls sont bien de retour. 🤯

On se retrouve avec Lil' Kim le 19 septembre 2026 pour leur tournée "PCD Forever Tour" !



💗 Ouverture de la prévente le 19.03 à 10h : https://t.co/bsLJMhWdjq

🎫 Ouverture de la billetterie le 20.03 à 10h pic.twitter.com/Xd5Ff5ieCc — Accor Arena (@Accor_Arena) March 12, 2026

Les billets pour l'Europe et le Royaume-Uni bénéficieront d'un accès privilégié via une liste de diffusion à partir du 18 mars. La billetterie de la date parisienne ouvrira une prévente le jeudi 19 mars. La vente générale débutera le 20 mars.

Ce n'est pas la première fois que les Pussycat Dolls se reforment. Le groupe avait annoncé son retour en novembre 2019 et confirmé enregistrer de nouveaux morceaux en vue d'une tournée l'année suivante. Comme le relate Variety, en janvier 2020, elles avaient collaboré avec Meghan Trainor sur un nouveau titre avant de sortir leur single de retour, «React», une semaine plus tard. Mais suite à la pandémie de COVID-19, la tournée avait été reportée, puis annulée par Nicole Scherzinger en janvier 2022 sur les réseaux sociaux. Jessica Sutta et Carmit Bachar avaient indiqué être «déçues» d'apprendre la nouvelle via cette publication.

Les Pussycat Dolls ont été initialement formées à Los Angeles en 1995 par la chorégraphe Robin Antin en tant que troupe burlesque. La formation est ensuite devenue officiellement un groupe en sortant son premier album, «PCD», en 2005, dont sont extraits les tubes planétaires «Don't Cha», «Buttons» et «Stickwitu».