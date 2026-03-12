Paris Manga : invités, cosplay, concerts... Découvrez les temps forts de la 39e édition qui se tiendra les 14 et 15 mars à Villepinte

Les 14 et 15 mars, le Paris Manga Sci-Fi Show by TGS revient au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte. Voici les temps forts de la 39e édition.

Grande fête autour du manga, de la culture japonaise et coréenne, mais aussi de la science-fiction, du cinéma, des jeux vidéo... Le Paris Manga Sci-Fi Show reprend ses quartiers à Villepinte ces 14 et 15 mars, pour deux jours d’un bain de pop culture dans tous ses états destiné à toutes les générations.

Comme chaque année, l’événement a convié de nombreuses célébrités. Les fans (qui se seront au préalable acquittés d’un billet spécial en plus de leur billet d’entrée), pourront notamment aller à la rencontre de Jason Isaacs («Harry Potter», «The White Lotus»), Craig Parker («Le Seigneur des Anneaux»), Emily Swallow («Supernatural», «The Mandalorian») ou encore Lee Arenberg («Pirates des Caraïbes», «Once Upon a Time») pour des dédicaces, photos ou «Meet and Greet».

En tout, c'est plus d’une cinquantaine de personnalités, stars du doublage comme Patrick Préjean, créateurs et vidéastes tels que Dooms, Farod, Siphano ou Chocoh, mais aussi auteurs et illustrateurs à l’instar de Declan Shalvey, Guile Sharp, Kibar, qui seront présentes sur le site.

Cosplay, concerts, et une série en avant-première

Le Japon et la Corée du Sud seront célébrés au travers d’ateliers et de démonstrations artistiques, en particulier avec le France «K-Pop contest» et une compétition autour de «Squid Game».

Le cosplay sera également à l’honneur, avec des compétitions et expositions de costumes ainsi que les venues de deux figures de ce loisir élevé au rang d’art, consistant à donner vie à un personnage de fiction, en les personnes de Fenix Fatalis et Taryn.

Côté musique, les nostalgiques de Goldorak seront aux anges avec un concert spécial d'Enriqué, premier interprète des génériques de la populaire série d'animation («Accours Vers Nous», «Prince de L'Espace» et «Va Combattre Ton Ennemi», sur des paroles de Pierre Delanoé). Tout comme les amoureux des princesses Disney, avec un concert exceptionnel par les voix françaises de La Petite Sirène et Raiponce.

Parmi ses autres temps forts, Paris Manga accueillera la présentation de la série Disney+ «Dragon Striker», en présence des membres de l’équipe créative.

Tout le programme de l'événement et la billetterie sont à retrouver ici. A noter qu'il est nécessaire de réserver son billet d'entrée à l'avance, car il n'y a pas de billetterie sur place. Les prix démarrent à 15 euros le billet 1 jour pour un enfant, et 20 euros le billet 1 jour adulte.