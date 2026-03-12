«Projet dernière chance» : on a vu le film avec Ryan Gosling, et voici ce qu'on en a pensé

Adapté du best-seller d'Andy Weir, «Projet dernière chance» débarque ce mercredi dans les salles obscures avec un Ryan Gosling magistral qui ne manque pas d'humour, ni de panache.

Après avoir joué les Ken bodybuildés arborant un blond décoloré et des abdos aussi saillants qu’un Playmobil dans «Barbie», et incarné un cascadeur dans la lignée de «L’homme qui tombe à pic» dans «The Fall Guy», Ryan Gosling part en orbite dans «Projet dernière chance», en salles ce mercredi 18 mars. Et cela, huit ans déjà après avoir été envoyé dans l’espace dans «First Man» de Damien Chazelle.

Dans ce long-métrage réalisé par Phil Lord et Christopher Miller et aux airs de buddy-movie, la star hollywoodienne ne campe pas Neil Armstrong mais Ryland Grace, un prof de sciences de collège qui se réveille à bord d’un vaisseau à des années-lumière de la Terre. Et le trajet fut long, très long, à en croire l’état de délabrement dans lequel se trouve notre héros et, notamment, la longueur de sa barbe.

Un alien pour copain

Cet homme «ordinaire» propulsé dans une situation «extraordinaire», ne se souvient guère de ce qui lui est arrivé. Après un long coma artificiel, le protagoniste fantasque et loin de l’image d’Épinal du parfait astronaute, découvre que ses petits camarades sont morts et qu’il est donc... seul. Peu à peu, les souvenirs lui reviennent, donnant lieu à de nombreux flashbacks. Et avec, un constat : il est l’unique personne à pouvoir sauver l’humanité et remédier de ce fait à l’extinction du Soleil. Un vaste sujet de dissertation qui nécessite bien plus que quatre heures.

Mais le temps est compté pour notre enseignant, et la mission de taille. Dans cette odyssée, Ryland va faire la rencontre de Rocky, un alien loin de ressembler à E.T. Ici, pas question de «téléphone maison» ni de vélo dans les airs, le nouveau copain n’a pas de visage, s’apparente à un tas de pierres mais est dotée d’une intelligence hors du commun. Et force est de constater que cette qualité sera bien utile au vu du contexte. «C’est un inventeur doublé d’un ingénieur, mais au fond de lui, c’est un croisement entre un vieil homme pingre, un Labrador débordant d’enthousiasme et un garçon de 14 ans profondément angoissé», souligne le marionnettiste et artiste James Ortiz, qui prête sa voix à l’extraterrestre.

De l'espoir et une foi en l'humanité

S’appuyant sur le récit de science-fiction d’Andy Weir, qui a également signé «Seul sur Mars», et adapté sur grand écran par le talentueux Drew Goddard, «Projet dernière chance» ne se limite pas à un genre. Cette grande aventure spatiale qui déborde d’humanité, nous émeut autant qu’elle nous fait rire. Ce serait «Interstellar» qui aurait rencontré «Rencontre du troisième type», «L’odyssée de l’espace», «Gravity» et «Armageddon». Le tout sublimé par une bande son percutante et rythmée de Daniel Pemberton. Le long-métrage qui a été en grande partie tourné en plan-séquence et à l’épaule, privilégie l’intime et distille les références au cinéma SF sans en faire trop. Tant mieux.

Surtout, cette production délivre un message d’espoir et une foi en l’humain. Il démontre l'importance de communiquer, de faire preuve d'empathie et de s'ouvrir à l'inconnu. «Ce film parle de l’extinction du soleil, mais est aussi profondément porteur d’espoir. Il soutient l’idée que nous sommes capables de résoudre des problèmes quasi insolubles et que si nous ne baissons pas les bras, les miracles sont possibles», indique Ryan Gosling, qui endosse aussi la casquette de producteur pour l'occasion, et donne la réplique à Sandra Hüller, aussi juste que dans «Anatomie d'une chute» et «La zone d'intérêt».

Et à l’heure où les bombes et les missiles s’abattent sur Terre et que la planète semble plus que jamais menacée, qu’il est bon à quelques jours de l’arrivée du printemps de s’envoyer en l’air avec Ryan Gosling qui signe là l’une de ses meilleures performances, montrant son potentiel comique et une large palette d’émotions et prouvant qu’il est définitivement l’homme le plus cool de notre galaxie. Et peut-être d’autres... L’avenir nous le dira.