«Trop vieux» : Henry Cavill affirme qu'il ne jouera pas James Bond, sans exclure un rôle dans la franchise

Longtemps considéré comme un des favoris pour reprendre le rôle de James Bond à la suite de Daniel Craig, Henry Cavill vient de confirmer qu’il ne sera pas le prochain agent 007. Il ne ferme toutefois pas la porte à la possibilité de rejoindre la saga.

Déjà trop tard. Henry Cavill a longtemps été considéré comme un des grands favoris pour hériter du rôle de James Bond au cinéma, lui qui avait atteint les dernières auditions pour «Casino Royale» en 2006, avant que le choix ne se porte sur Daniel Craig.

Selon le site américain Collider, le comédien britannique vient de confirmer qu’il ne sera jamais l’agent 007 à l’écran, après avoir eu la confirmation que son profil ne correspondait pas à ce que recherche la production.

«Je n’ai pas eu à refuser le rôle. Ce n’était juste pas le bon moment. Quel acteur ne voudrait pas incarner James Bond ?», a-t-il lancé, avant de confirmer que son âge était le principal facteur de sa mise à l’écart. «Mais à 42 ans, on me considère probablement trop vieux pour le rôle désormais», a-t-il précisé.

Henry Cavill ne ferme toutefois pas la porte à la possibilité de rejoindre la franchise d’une toute autre manière. «J’adorerais incarner le méchant d’un James Bond cependant. Si le personnage est bien écrit, ce serait fascinant d’explorer cet univers», a-t-il ajouté.

Un reboot complet de la franchise

Depuis la reprise en main de la franchise par Amazon MGM Studios, on sait que la production cherche à trouver une incarnation rajeunie de James Bond, entre 25 et 35 ans idéalement, avec la possibilité d’incarner l’agent 007 pour les années à venir.

À l’heure actuel, Jacob Elordi et Callum Turner sont considérés comme les grands favoris pour succéder à Daniel Craig. Les noms de Tom Holland, Harris Dickinson et Aaron Taylor-Johnson ont été également cités à plusieurs reprises.

Pour rappel, c’est Denis Villeneuve qui aura la charge de réaliser le prochain film qui marquera un reboot complet de la saga consacrée à l’agent 007. Le scénario sera rédigé par Steven Knight, l'auteur de «Peaky Blinders».