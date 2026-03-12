On a vu «Reminders of him», l’adaptation du best-seller de Colleen Hoover, et voici ce qu'on en pense

Adaptation du roman éponyme à succès de Collen Hoover, «Reminders of him» débarque dans les salles obscures ce mercredi 18 mars. Entre drame intime et romance, le film explore le thème de la maternité avec un duo convaincant formé par Maika Monroe et Tyriq Withers.

Phénomène de l’édition, l’autrice américaine Collen Hoover poursuit sa conquête du grand écran. Après les adaptations de «Jamais plus» et «Regretting You», c’est au tour de son best-seller «Reminders of him», vendu à plus de six millions d’exemplaires, de passer par la case cinéma. Fidèle à l’esprit du livre, cette adaptation devrait séduire les fans et les amateurs du genre. Au cœur du récit, Kenna Rowan, incarnée avec justesse par Maika Monroe.

Après avoir purgé une peine de prison, à la suite d’un accident tragique qui a coûté la vie à son compagnon, Scotty, la jeune femme revient chez elle, dans le Wyoming, avec un seul objectif en tête : rencontrer enfin sa fille âgée de 7 ans, qu’elle n’a jamais connue. Son enfant lui a été retirée dès la naissance, alors qu’elle accouchait les poignets menottés à un lit d’hôpital. Depuis, les grands-parents de la petite, encore dévastés par la perte de leur fils, lui refusent tout contact.

une alchimie palpable

Dans ce paysage chargé de silences, de douleur et de rancœurs, Kenna trouve un soutien inattendu auprès de Ledger, patron de bar et ancien joueur de NFL, incarné par Tyriq Withers, vu dans «Souviens-toi… l’été dernier». Mais l’homme n’est pas un inconnu : il était aussi l'ami d'enfance de Scotty, ce qui rend leur rapprochement aussi fragile que complexe. Entre eux, l’attirance est immédiate et l’alchimie à l’écran, réellement palpable.



Sans chercher à forcer l’émotion, le film explore avec sincérité les thèmes chers à Colleen Hoover, maman de trois garçons : la maternité, le poids de la responsabilité, la culpabilité, mais aussi la possibilité d’une seconde chance. La mise en scène laisse une place importante à l’intériorité du personnage de Kenna, notamment à travers les lettres et les carnets dans lesquels elle consigne ses regrets, ses espoirs et son désir de réparation.

Rythmé par les notes mélancoliques de «The Night We Met» de Lord Huron et de «Yellow» de Coldplay, le long-métrage se révèle à la fois inspirant et profondément touchant. Par moments, il serre la gorge et parvient même à nous tirer quelques larmes. Mais au-delà de l’émotion, il rappelle surtout que si certaines blessures ne disparaissent jamais vraiment, il est parfois possible d’apprendre à vivre avec elles et, peut-être, à aimer de nouveau. Sans doute l’adaptation cinématographique la plus aboutie d’un roman de Colleen Hoover à ce jour.