Château de Versailles : des grandes eaux nocturnes spéciales Harry Potter pour les 25 ans du premier film

En partenariat avec Warner Bros. Discovery France, le Château de Versailles convie les fans de Harry Potter à une soirée événement : «Les Grandes Eaux Nocturnes : Harry Potter – Retour à Poudlard».

Pour fêter les 25 ans de la sortie du premier film de la saga Harry Potter, Les Grandes Eaux Nocturnes du Château de Versailles se métamorphosent pour une soirée exceptionnelle. Un spectacle placé sous le signe de la magie.

En début de soirée, les heureux détenteurs de billets se lanceront dans une déambulation. «Avec votre carte en main, partez à l'aventure au cœur des bosquets pour une promenade féerique en quête d'objets emblématiques inspirés du monde des sorciers, disséminés tout au long de votre parcours», annonce le communiqué.

«Au fil de votre promenade nocturne, les fontaines illuminées et leurs jeux d'eau spectaculaires s'animeront au rythme des musiques culte des films, pour une expérience féérique dans un décor grandiose».

Pour ponctuer en beauté cette soirée féérique, un feu d’artifice «mêlant ballet de drones et pyrotechnie» illuminera le ciel du Château de Versailles «pour un moment inoubliable, entre héritage historique et imaginaire fantastique.»

Les participants sont invités à venir aux couleurs de leurs maisons «afin de plonger pleinement dans cette expérience magique et conviviale, à vivre en famille ou entre amis.»

La billetterie pour la soirée, qui se tiendra le 29 août 2026, a ouvert le jeudi 12 mars sur chateauversailles-spectacles.fr et les places, vendues entre 30 et 127 euros suivant les options, ont malheureusement pour les retardataires toutes été immédiatement prises d’assaut.

Une journée sur invitation

A noter qu’avant ce spectacle payant sur billetterie, Warner Bros. Discovery France organisera le même jour, le rassemblement «Retour à Poudlard» dans le Jardin de l'Orangerie du Château de Versailles pour une édition d'exception. Gratuit, sur inscription, l'événement se déroulera de 9h à 20h, offrant aux fans une journée unique dans un cadre majestueux.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune information concernant les modalités d’inscription n’a encore été communiquée sur le site officiel.

Une tradition

Organisé depuis 2019 par la Warner Bros. Discovery, l’événement «Retour à Poudlard» permet aux aux fans d’Harry Potter de se rassembler autour de l’univers de la saga. L’an passé, ils avaient pu participer au «Grand Examen», un test avec des questions sur les livres à l'origine de la saga, au cœur de la sublime Bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris.

Warner a cette année prévu un ambitieux programme spécial 25e anniversaire du film «Harry Potter à l'école des sorciers». Les festivités seront lancées au printemps et dureront plusieurs mois avec diverses manifestations dans plusieurs pays.

Sorti le 16 novembre 2001, le long-métrage de Chris Columbus, le premier des huit films adaptés des romans à succès de J.K. Rowling, mettait en vedette Daniel Radcliffe dans le rôle d'un jeune orphelin qui intègre une école de sorcellerie. Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Richard Harris, Alan Rickman et Maggie Smith complétaient la distribution.