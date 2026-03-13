Dan Brown, Eric Giacometti... Hachette fête ses 200 ans à Paris avec un grand festival gratuit et une foule d'auteurs en dédicace

Pour célébrer son 200e anniversaire, Hachette Livre voit les choses en grand. Dès ce vendredi et pour tout le week-end à Paris, le géant de l’édition inaugure «Les Grandes Rencontres Hachette», un festival entièrement gratuit et ouvert à tous qui réunira une soixantaine d’auteurs et d’autrices, avec Dan Brown en invité d’honneur.

Un rendez-vous immanquable pour les amoureux des livres. Fondé par Louis Hachette en plein cœur du quartier Latin, à Paris, en 1826, Hachette Livre célèbre cette année son bicentenaire. Deux siècles d’histoire éditoriale qui ont façonné le paysage littéraire français et accompagné des générations de lecteurs.

Pour marquer cet anniversaire, le groupe investit dès ce vendredi et jusqu'au dimanche 15 mars le Palais Brongniart, transformé pour l’occasion en vaste forum littéraire fédérateur et festif. Tout au long du week-end, plus de cinquante maisons d’édition seront représentées, parmi lesquelles Grasset, JC Lattès, Larousse ou Fayard. Une vingtaine d’éditeurs partenaires, dont Albin Michel, se joindront également à la fête.

Un invité d'exception

Ce rendez-vous offre aussi l’opportunité de rencontrer une soixantaine d'auteurs et d'autrices, dont certaines figures majeures de la littérature contemporaine, à l’image de Dan Brown, auteur du fameux «Da Vinci Code». Le maître incontesté du thriller ésotérique participera à une rencontre animée par Nicolas Carreau ce samedi à 20h30, où il évoquera notamment son nouvel ouvrage «Le secret des secrets», qui marque le retour de son héros culte Robert Langdon, l'éminent professeur de symbologie.

Eric Giacometti, Jean-Christophe Rufin, Éric Fiat, Arlette Grimm, Laurent Gounelle, Jean-François Piège, Natasha Andrews, Christelle Chatel ou encore Maël Martial, auteur de la bande dessinée «Louis Hachette», feront eux aussi le déplacement pour échanger avec les lecteurs.

D’autres animations rythmeront ces trois jours. Le public pourra assister à des conférences, découvrir les coulisses de l’édition - de la fabrication d’un livre audio aux secrets d’Astérix - ou encore tester ses connaissances lors d’un quiz sur la langue française aux côtés du linguiste Bernard Cerquiglini. Les plus jeunes ne seront pas en reste, avec un espace dédié proposant lectures d’albums, ateliers pédagogiques et rencontres avec les héros de la littérature jeunesse.

Une exposition hitorique et immersive

Point d’orgue du festival : une exposition immersive, conçue avec l’IMEC (Institut Mémoires de l’édition contemporaine) qui rend hommage à l’esprit visionnaire de son créateur et retrace deux siècles d’aventure éditoriale, depuis l’invention des bibliothèques de gare jusqu’aux grandes mutations du livre.

Pensées comme une véritable célébration de la création et du plaisir de lire, «Les Grandes Rencontres Hachette» promettent trois jours d’échanges et de découvertes, où les mots circulent, les histoires se partagent et les livres passent de main en main, s’ouvrent et se referment, souvent enrichis d'une précieuse dédicace.

Attention, pour assister aux conférences, signatures, lectures et ateliers, une inscription préalable en ligne est nécessaire.

«Les Grandes Rencontres Hachette», du vendredi 13 au dimanche 15 mars, Paris (2e).