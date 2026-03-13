«Kpop Demon Hunters» : le film d'animation aux plus de 500 millions de vues aura une suite

Nommé à deux reprises à la cérémonie des Oscars qui se tiendra ce dimanche, le film «Kpop Demon Hunters» reviendra prochainement dans une suite.

Et de deux. Le film d’animation à succès «Kpop Demon Hunters» aura droit à une suite, a confirmé Netflix ce vendredi 13 mars. Ce nouveau volet sera écrit et réalisé par Maggie Kang et Chris Appelhans, a détaillé le géant du streaming. On ne connaît pas encore le scénario, ni la date de sortie officielle, même si l'année 2029 est souvent évoquée.

Le premier chapitre dévoilé au cinéma en juin 2025 et qui raconte le destin d’un groupe de chanteuses de K-pop qui traquent des démons, est par ailleurs nommé deux fois aux Oscars, dont la cérémonie se déroulera ce dimanche 15 mars à Los Angeles.

Il est notamment cité dans la catégorie de la meilleure chanson originale pour le titre «Golden» qui a déjà remporté un prix lors des Grammy Awards en février dernier. Une première pour une production K-pop. On le retrouve également en lice pour la statuette du meilleur film d’animation.

«En tant que cinéaste coréenne, je ressens une immense fierté que le public veuille voir plus de cette histoire coréenne et de nos personnages coréens», a expliqué la réalisatrice et scénariste coréo-canadienne Maggie Kang, qui a ajouté vouloir «dépeindre la culture coréenne de manière authentique».

Le premier volet a, selon Netflix, établit le record du programme le plus regardé de l'histoire de la plate-forme en six mois avec 482 millions de vues.