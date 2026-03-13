Stromae : le chanteur fait une apparition sur scène pendant le concert d'Orelsan, sa première en trois ans

Ce jeudi 12 mars avait lieu le premier concert d'Orelsan en Belgique avec sa nouvelle tournée. Le chanteur a réservé une belle surprise à son public, en accueillant Stromae, qui ne s’était pas produit sur scène depuis trois ans.

Les spectateurs venus voir Orelsan sur scène à l’ING Arena ce jeudi ont eu une belle surprise. Tandis qu’il interprétait un medley de ses anciens morceaux, Stromae est monté sur scène pour interpréter avec lui leur duo «La Pluie», sorti en 2017.



🎵Hors sujet : ce soir j’ai été au concert d’Orelsan @Orel_san à Bruxelles et un invité surprise est arrivé, à quelques centimètres de nous : STROMAE 🇧🇪 @Stromae ‼️



Quelle chance d’avoir pu les voir d’aussi prêt pour une si belle musique 🤩



Voici la vidéo filmée par mes petites… pic.twitter.com/cRnwpo2Gw1 — Hugo Gaming (@astrogo360) March 12, 2026



Le chanteur de «Papaoutai» fêtait en plus ses 41 ans. Et pour célébrer l’événement, Orelsan a tendu un micro au fils de Stromae âgé de 7 ans, présent dans la salle afin que celui-ci lui souhaite un «joyeux anniversaire», que toute la salle s’est empressée de reprendre en chœur. «Je t’aime, mon fils», lui a répondu la star.

Apparitions très rares

C’est la première fois que Stromae montait sur scène depuis trois ans. Les apparitions publiques de l’artiste belge de 41 ans sont très rares depuis l'annonce en mai 2023 de l'arrêt d'une tournée mondiale pour des raisons de santé. Essoré par une tournée mondiale, lancée dans la foulée de son deuxième album «Racine carrée» (2013), Stromae s’était déjà retiré de la vie publique en 2015 en raison d’une dépression aggravée par les effets secondaires d'un antipaludique.

Il était remonté sur scène en 2022 pour défendre son album «Multitude», dont était extrait le single «L'Enfer» qui évoquait ses pensées suicidaires. Un opus qui lui a valu une 6e et une 7e Victoires de la musique en février 2023. Depuis, il s’est fait très discret.



En 2025, Stromae a sorti trois duos, une collaboration avec Paul Kalkbrenner sur «Que ce soit clair», une autre avec Burna Boy sur «Pardon», et une autre avec Pomme sur «Ma meilleure ennemie», BO de la série «Arcane».