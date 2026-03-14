«David» : l'histoire du célèbre berger qui a défié Goliath racontée dans un film d'animation musical

Attendu en salles ce mercredi, le film d'animation biblique et musical «David» revient sur le destin incroyable du berger devenu roi qui a affronté Goliath. Des aventures à découvrir en famille.

Un récit biblique porté sur grand écran. Accessible à partir de 6 ans, le film d'animation familial «David» débarque au cinéma ce mercredi 18 mars, après avoir pulvérisé le box-office américain. En effet, cette production d’Angel Studios a cumulé outre-Atlantique plus de 22 millions de dollars de recettes lors de son premier week-end d’exploitation en décembre dernier, se hissant derrière «Avatar : de feu et de cendres» et devant «La femme de ménage» et «Bob l’éponge – le film : un pour tous, tous pirates !». Le long-métrage a réalisé «le meilleur démarrage de tous les temps pour un film d’animation à thème religieux, dépassant 'Le Prince d’Egypte'», selon Saje Distribution.

L’œuvre signée des cinéastes sud-africains Phil Cunningham et Brent Dawes, relate le destin hors du commun du célèbre berger qui est parvenu à sauver son royaume et à accéder au trône d'Israël. Courageux et ayant une foi inébranlable, ce jeune garçon, armé d'une simple fronde et de pierres, n'a pas faibli face au grand et redoutable Goliath. «C’est un humain imparfait qui a vécu une vie incroyable, et son histoire peut inspirer notre génération. Je pense que l’une des grandes forces de David est d’être une figure unificatrice, ayant une place dans le monde juif, musulman et chrétien... et même les non-croyants peuvent s’identifier à lui», précise Phil Cunningham dans les notes de production, ajoutant que l’idée de ce film lui est venue alors qu’il effectuait une promenade en canoë sur le Zambèze il y a plus de trois décennies.

un devoir de Fidélité et d'authenticité

Ce film d’animation bénéficie d’une mise en scène soignée et d’une esthétique visuelle travaillée et inspirée des œuvres de Gustav Klimt ou Alphonse Mucha. Les quelque 400 artistes issus d’une trentaine de pays qui ont été sollicités, ont reproduit avec fidélité tous les éléments qui composent ce récit, des vêtements aux armures, en passant par les batailles, les champs autour de Bethléem et la vallée d’Elah.

Cette fresque historique est aussi musicale. Révélé dans l'émission The Voice Kids, le jeune Timéo apparaît sur la bande originale de cette épopée avec le morceau «Vers la lumière». Les chanteurs Jessie Amseli, Gaétan Borg et Emmylou figurent également au générique, tout comme le directeur musical Georges Costa («Le Roi Lion», «La petite sirène», «Mulan»…) qui a dirigé le doublage des morceaux en français.

Sous la houlette d’Hervé Rey, les comédiens Fabienne Carat, Valentin de Carbonnières et Élie Semoun prêtent aussi leur voix aux protagonistes. Ce dernier ne cache d’ailleurs pas sa fierté d'avoir pu participer à ce projet artistique.

«C’est un film rassembleur. On y évoque la religion juive, la religion catholique, on y évoque la Bible, la Torah. Je pense qu’on a besoin de films comme ça. On est dans une époque où les gens en général cherchent à trouver du sens à la vie, et ce genre de films nous remet sur un chemin qui est beau», confie-t-il.