Oscars 2026 : voici le film sélectionné pour représenter la France

«Un simple accident» de Jafar Panahi, lauréat de la Palme d’Or à Cannes en mai dernier, a été choisi pour représenter la France aux Oscars 2026, dans la catégorie meilleur film étranger.

Bredouille aux César, lauréat aux Oscars ? Le CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée) a choisi le film «Un simple accident» pour représenter la France aux Oscars 2026 dans la catégorie meilleur film étranger. Le long métrage du dissident iranien Jafar Panahi, a été sélectionné parmi les cinq candidats en lice pour représenter l'Hexagone, et a ainsi devancé «Arco» de Ugo Bienvenu, «La Petite Dernière» de Hafsia Herzi, «Nouvelle Vague» de Richard Linklater et «Vie Privée» de Rebecca Zlotowski.

«Après avoir remporté la Palme d’or à Cannes, 'Un simple accident' s’envole maintenant pour les Oscars», a ainsi noté le président du CNC, Gaëtan Bruel, dans un communiqué. «Ce drame iranien, signé de l’immense cinéaste Jafar Panahi et réalisé avec le soutien déterminant de la France et notamment du CNC, à travers l’aide aux cinémas du monde, est la preuve que notre pays, 130 ans après avoir inventé le cinéma, est le cœur battant des coproductions internationales et une terre d'accueil pour les créateurs du monde entier, notamment ceux qui sont empêchés de travailler dans leur propre pays. Je lui souhaite de remporter la prestigieuse statuette», a-t-il poursuivi.

En salle en France début octobre

Pour tenter de décrocher le Graal, il fallait toutefois encore un peu de chemin à parcourir pour ce film intense tourné clandestinement. Il aura fallu attendre le 16 décembre dernier, pour savoir si le film figurait parmi les 15 longs métrages retenus par l’Académie des Oscar dans un premier temps, puis le 22 janvier pour connaître les cinq films qui pouvaient concourir officiellement dans la catégorie meilleur film étranger. Il sera au final opposé au film brésilien L'Agent secret, de Kleber Mendonça Filho, au norvégien Valeur sentimentale réalisé par Joachim Trierr, à l'espagnol Sirât d'Óliver Laxe, et enfin au tunisien La Voix de Hind Rajab, réalisé par Kaouther Ben Hania.

«Un simple accident» est sorti le 1er octobre 2025 dans les salles françaises. Il raconte l’histoire, dans l’Iran d’aujourd’hui, d’un garagiste, qui après avoir été emprisonné pour propagande contre le régime, croise par hasard celui qu’il croit être son ancien tortionnaire. L’an dernier, c’est le long métrage de Jacques Audiard qui avait représenté la France. La 98e édition des Oscars se déroulera ce dimanche 16 mars.