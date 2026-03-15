Bruno Salomone, acteur de la série «Fais pas ci, fais pas ça», s'est éteint à l'âge de 55 ans

Bien connu pour avoir donné la réplique à Jean Dujardin dans «Brice de Nice», Bruno Salomone est décédé à 55 ans a annoncé son agent ce dimanche à l’AFP, après s’être battu contre une longue maladie.

Une tragique disparition. «C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons la disparition de Bruno Salomone» à l'âge de 55 ans, a indiqué Laurent Grégoire, son agent à l'AFP. «Il s'est éteint ce dimanche 15 mars après s'être battu contre une longue maladie», a-t-il précisé. Comédien habitué des scènes de théâtre, l’acteur était également incontournable pour son rôle dans la série «Fais pas ci, fais pas ça».

Né à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne en juillet 1970, c’est sur les planches que l’humoriste avait fait ses débuts dans les années 1990. Il avait notamment formé à la fin de cette décennie la troupe «Nous Ç nous» avec entre autres Jean Dujardin. Un compère qu’il avait retrouvé à l’écran dans «Brice de Nice» en 2005, campant l’hilarant Igor d’Hossegor, rôle qu’il avait à nouveau endossé en 2016, dans «Brice 3».

Un artiste touche à tout

Mais c’est sur le petit écran que Bruno Salomone s’invite régulièrement auprès du grand public décrochant dès 2007 le rôle de Denis Bouley dans la série «Fais pas ci, fais pas ça». Un personnage qu’il a campé durant les neuf saisons mettant son humour au service de ce père bobo cool. Véritable caméléon capable de tout jouer, l’acteur s’est également illustré dans une autre série devenue culte, apparaissant régulièrement dans «Kaamelott» d’Alexandre Astier sous les traits du centurion Caius Camillus.

Touche à tout, l’artiste était également connu dans le milieu du doublage. Il a notamment été la voix off du jeu Burger Quizz présenté sur Canal + par Alain Chabat prêtant par ailleurs sa voix à plusieurs productions cinématographiques. Parmi elles, «Les Indestructibles» (2004) sous les traits du méchant Syndrome, «Un monstre à Paris» (2011) dans le rôle du serveur Albert ou encore dans «Lucky Luke»(2009), prêtant son timbre à Jolly Jumper.

Au fil de sa carrière , l’humoriste a également signé et interprété quatre one man shows entre 2000 et 2019, montrant toute l’étendue de ses talents.