Mort de Bruno Salomone : Jean Dujardin, Alexandre Astier, Nagui… Les réactions affluent après l'annonce de son décès

De nombreuses personnalités ont salué la mémoire de l’acteur et humoriste Bruno Salomone, après l’annonce dimanche 15 mars de son décès à l’âge de 55 ans.

Une perte immense. La disparition, ce dimanche, de Bruno Salomone des suites d’une longue maladie laisse le monde des arts et du divertissement en deuil. Jean Dujardin, Nagui, Stéphane Guillon, Alexandre Astier... de nombreuses personnalités ont rendu hommage à l’acteur et humoriste.

En tête, Jean Dujardin qui pleure le décès d'un «frère», avec qui il avait fait ses débuts au café théâtre dans la troupe «Nous C Nous», avant de lui donner la réplique au cinéma dans «Brice de Nice», Bruno Salomone incarnant à l'époque l'inoubliable Igor d'Hossegor.

Un artiste parti bien trop tôt dont le travail et l’humanité ont été célébrés unanimement. «Nous ne t’oublierons jamais», a ainsi noté Nagui sur ses réseaux saluant «la classe, le talent, le rire et la gentillesse» de la star de «Fais pas ci, fais pas ça».

Une immense tristesse partagée par tous

«ll y a des disparitions qui font réellement de la peine. Une peine à la hauteur de la gentillesse et du talent de Bruno Salomon» (sic), a réagi de son côté l’humoriste Stéphane Guillon. «"Il est le plus doué d’entre nous" disait de lui récemment Jean Dujardin dans une interview. Et comme c’était vrai», a-t-il poursuivi se remémorant avoir fréquenté les mêmes cafés théâtres, les mêmes scènes ouvertes», que Bruno Salomone à leurs débuts, gardant de l’acteur et de sa troupe «Nous C nous» le souvenir d’un «sourire éclatant, des rires et jusqu’au bout le sens de l’auto-dérision même quand la vie devient particulièrement cruelle».

Une époque et un humour dont s’est également souvenu Jean-Luc Reichmann. «Nous avons partagé tant de fous rires à la grande époque des "Nous c’est Nous"», a publié l’animateur soulignant son «immense tristesse» comme plusieurs autres personnalités.

Parmi eux, Alexandre Astier qui a dirigé Bruno Salomone dans la série «Kaamelott». «Le petit monde de Kaamelott pleure son Centurion», a noté le cinéaste. «Quelle tristesse», a réagi de son côté Dominique Farrugia, alors que Bruno Salomone a été la voix off du Burger Quizz, animé par Alain Chabat.

«Bruno Salomone va tellement nous manquer», a écrit, quant à elle, Cécile de Ménibus, se remémorant également l’humour et le talent de l’artiste. Une disparition qui laisse également sous le choc l’actrice et animatrice Frédérique Bel.

«C’est dur. (...) Tu peux être fier de ton passage sur terre. Tant de douceur, de simplicité et d’humanité», a-t-elle noté accablée par le décès prématuré de Bruno Salomone.