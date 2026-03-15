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Oscars 2026 : la scène du Dolby Theater métamorphosée en jardin zen pour la 98e édition de la cérémonie

La 98e édition de la cérémonie des Oscars joue la carte de l'apaisement dans un décor inspiré des jardins japonais. [ANGELA WEISS / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Pour la 98e édition des Oscars, le Dolby Theater se transforme en jardin d’inspiration japonaise. Une réponse «apaisante» au «climat actuel instable» selon la conceptrice des décors. 

Quelques heures avant le coup d’envoi de la 98e édition des Oscars, le design choisi par les organisateurs du plus prestigieux rendez-vous du 7e art a été dévoilé. Cette année, le Dolby Theater prendra des airs de jardin zen, a ainsi révélé Vanity Fair partageant plusieurs clichés de la scène qui accueillera ce soir les stars venues recevoir leurs prestigieux prix. 

Arbres, paravent… la nature et l’apaisement seront au centre du thème choisi cette année. Une façon de répondre aux tensions internationales selon la chef décoratrice de la cérémonie. 

«Le climat actuel est instable, et il y a quelque chose de très apaisant à être entouré d'architecture, tout en ayant cet espace où les arbres peuvent pousser», a ainsi confié la chef décoratrice des Oscars, Alana Billingsley, au magazine Vanity Fair. «Je pense que cela contribue aussi à ce que le public se sente connecté, partie intégrante de quelque chose, et qu’il se sente vraiment au chaud et enveloppé dans cet espace. », a-t-elle poursuivi. 

Une sécurité renforcée cette année

Une volonté de faire de la cérémonie des Oscars un sanctuaire alors même que le dispositif de sécurité a été renforcé cette année, en raison de tensions accrues depuis le début de la guerre en Iran.

Mercredi 12 mars, les organisateurs avaient en effet annoncé le renforcement des mesures de sécurité pour la cérémonie qui se tiendra cette nuit à Los Angeles.   

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«Nous voulons que chacun se sente en sécurité, protégé et bienvenu, et il est de notre devoir, en tant qu'équipe de production, de veiller à ce que cela se traduise ainsi», avait déclaré Raj Kapoor, producteur de la cérémonie des Oscars, qui se tiendra sous haute sécurité.  

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