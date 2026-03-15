Oscars 2026 : saumon, truffe, sushis... Quel sera le menu proposé aux stars après la cérémonie ?

Même s’ils n’auront pas tous la chance de repartir ce dimanche avec un Oscar lors de la cérémonie organisée à Los Angeles, les invités pourront déguster de délicieux mets après le show.

Les Oscars mettent les petits plats dans les grands. Comme chaque année, la 98e cérémonie, qui se tient ce dimanche 15 mars à Los Angeles, sera suivie du fameux «Bal des gouverneurs» où gagnants et perdants se retrouveront pour festoyer. Et ce rendez-vous promet d'être à la hauteur avec pas moins de 30 kilos de caviar, 100 kilos de côtes de porc et des dizaines de kilos de truffes et de saumon fumé annoncés au menu.

Depuis trente-deux ans aux commandes de cet événement culinaire, le chef Wolfgang Puck a choisi de préparer de grands classiques, parmi lesquels une tourte au poulet. Mais il souhaite aussi épater ses convives avec quelques nouveautés, dont un buffet de sushis.

«Vous pouvez manger japonais, autrichien, vous pouvez toujours avoir le meilleur steak. (...) Nous préparons environ 25.000 plats», a expliqué l’homme lors d’une présentation du menu à la presse.

Que les stars végétaliennes qui ne mangent ni poisson, ni viande, se rassurent. Wolfgang Puck a tout prévu et des assiettes respectant ce régime, seront également proposées lors de la soirée.

Des statuettes en chocolat en dessert

Interrogé sur ces célébrités à Hollywood qui abusent pour rester minces à tout prix de l’Ozempic - ces pilules destinées aux diabétiques de type 2 et détournées puisqu'elle couperaient la faim -, le chef a préféré botter en touche et a répondu avec humour : «(Ce médicament) peut être pris avec du bœuf Miyazaki (...) plutôt qu'avec des épinards».

Côté dessert, c’est le chef pâtissier originaire de Limoges, Garry Larduinat, qui sera à la manœuvre. Des Oscars confectionnés en chocolat seront offerts aux lauréats ainsi qu’à tous ceux qui repartiront bredouilles de cette grand-messe du cinéma américain. Et ces derniers pourront noyer leur chagrin avec des cocktails inspirés de la culture italienne et mexicaine mis à la carte. Des milliers de bouteilles de vins, de champagne, de saké et de tequila ont également été commandées.