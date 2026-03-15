Timothée Chalamet : ce tacle de Steven Spielberg contre l'acteur après ses propos à l'encontre de l'opéra et du ballet

En amont de la cérémonie des Oscars qui se tiendra cette nuit, Steven Spielberg remet Timothée Chalamet à sa place après que l'acteur a qualifié l'opéra et le ballet de «truc dont tout le monde se moque».

Les propos dénigrants de Timothée Chalamet à l’égard de l’opéra et du ballet ont largement fait réagir ces derniers jours.

Après la mise au point, souvent avec humour, de la part de nombreuses institutions à travers la planète, Steven Spielberg a lui aussi réagi, mouchant gentiment l’interprète de «Marty Supreme», qui concourt ce dimanche 15 mars pour l’Oscar du meilleur acteur pour son interprétation du pongiste Marty Mauser.

Selon le réalisateur, l’opéra et le ballet ne sont pas si éloignés que ça du cinéma, a estimé celui à qui l’on doit entre autres «Les dents de la mer», «E.T», «La liste de Schindler», «Jurassic park» ou encore «Il faut sauver le soldat Ryan», pour ne citer qu’eux.

Cinéma, ballet, opéra même combat

«Pour moi, la véritable expérience se crée lorsque nous parvenons à rassembler une communauté dans un espace étrange et obscur où nous sommes tous des inconnus», a expliqué le réalisateur de 79 ans à l’occasion d’une conférence donnée vendredi 13 mars lors du festival South by Southwest (SXSW), cité par Variety, avant de mettre sur le même plan le cinéma, le ballet et l’opéra.

«À la fin d'une excellente séance de cinéma, nous sommes tous unis par une multitude d'émotions qui nous accompagnent dans la journée, ou dans la nuit. Et il n'y a rien de comparable. Cela se produit au cinéma, aux concerts. Et aussi au ballet et à l'opéra, d'ailleurs», a ironisé Steven Spielberg. «Et nous voulons que cela continue. Nous voulons que cela dure éternellement», a-t-il conclu, bien loin de l’avis de Timothée Chalamet.

Pour mémoire, fin février, le trentenaire avait déclaré à l’occasion d’un entretien à Variety et CNN ne pas vouloir «travailler dans le ballet ou l’opéra, ou dans des trucs où c’est genre : "Continuez à faire tourner ça, même si plus personne n’en a rien à faire". Avec tout le respect que je dois aux gens du ballet et de l’opéra».

Un faux pas qu’il pourrait tenter de rectifier s’il décroche cette nuit l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le film de Josh Safdie.