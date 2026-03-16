«Je n'ai pas les mots» : Jean Dujardin rend hommage à Bruno Salomone

Après avoir pleuré la disparition d’un «frère», Jean Dujardin a pris la plume un peu plus tard dimanche soir pour rendre hommage à son ami de longue date Bruno Salomone, décédé d'une longue maladie.

Une disparition éprouvante. Jean Dujardin a partagé son émotion après l’annonce dimanche 15 mars du décès de Bruno Salomone, à l’âge de 55 ans, des suites d’une longue maladie. Après avoir réagi dans l’après-midi à la disparition de son ami de longue date, en publiant un cliché tout sourire de Bruno Salomone qu’il qualifie de «frère», Jean Dujardin s’est replongé dans ses souvenirs et a rendu un poignant hommage à l’acteur un peu plus tard dans la soirée.

«Mon Bruno. Ce soir, Je n’ai pas les mots», a noté l’interprète de «The Artist». «Je n’ai que des images, des fous rires, des regards...», poursuit-il avant de se remémorer la bande des «Nous Ç Nous», qu’il a formée avec Bruno Salomone, Eric Collado, Eric Massot et Manu Joucla à la fin des années 1990 lorsqu’ils arpentaient les cafés-théâtres.

«Les "Nous ç nous" marcheront toujours à tes côtés», a souligné Jean Dujardin, en marge d'un cliché mettant en scène la bande de joyeux lurons roulant des mécaniques sur la plage, remerciant également son ami depuis plus de trente ans pour «(son) talent, (son) amitié et (sa) très belle humanité».

«Je te pleure, je t’embrasse et je t’aime. Ton Jeannot», a conclu Jean Dujardin, faisant par de sa profonde tristesse face à cette perte immense.