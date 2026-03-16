Mort de Bruno Salomone : les causes de son décès annoncées par Hélène de Fougerolles

L’actrice Hélène de Fougerolles a révélé que l’acteur Bruno Salomone est décédé d’un cancer.

Hélène de Fougerolles a évoqué la disparition de Bruno Salomone, avec qui elle a tourné à plusieurs reprises, dans un entretien à Paris Match. La comédienne en a dit plus sur la «longue maladie» qui a coûté la vie à l’acteur, dont le décès à l’âge de 55 ans a été annoncé dimanche 15 mars par son agent à l’AFP.

Une récidive de cancer

«On s’y attendait. Je savais qu’il était malade», a ainsi confié l’actrice de 53 ans, dans les colonnes du magazine. «Il y a deux, trois ans au cours d’un dîner, il m’avait avoué : 'Tu sais j’ai eu un cancer'. Et puis en septembre dernier, j’ai su par quelqu’un d’autre que son cancer avait récidivé», poursuit-elle.

Une maladie qu’il n’avait pas souhaité rendre publique, préférant se battre dans l’ombre par pudeur, explique-t-elle. «Il ne voulait pas que ça se sache, il était très pudique Bruno, il ne voulait pas que les gens aient pitié de lui», souligne Hélène de Fougerolles, qui est régulièrement restée en contact avec son partenaire à l’écran, malheureusement contraint à la rentrée dernière de s’éloigner des plateaux de tournage pour se soigner. «En septembre donc, il n’a plus pu tourner car il devait se battre contre la maladie», a révélé l’actrice.

Un combat jusqu’au bout

Face à la maladie, Bruno Salomone n’a jamais baissé les bras, raconte l’actrice. «J’échangeais avec lui. Je lui envoyais des mots avec du soleil quand il y en avait. Dans mon dernier message, je lui écrivais : 'Une petite pensée du samedi avec du soleil du sud, je t’embrasse'. Il me répondait "Merci, je vais me battre"», a précisé l’actrice qui, ces dernières années, avait tourné avec Bruno Salomone dans «Mention particulière».

Sorti en 2017, ce téléfilm mettait en scène une jeune trisomique décidée à passer son bac, soutenue par ses parents Bruno Salomone et Hélène de Fougerolles. Face au succès, une suite avait été dévoilée en 2021.