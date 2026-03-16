Oscars 2026 : Conan O’Brien dézingue l'IA, Netflix et... Timothée Chalamet

L’humoriste Conan O’Brien était ce dimanche aux commandes de la 98e cérémonie des Oscars, en direct de Los Angeles. Et l’animateur n’a pas hésité à taquiner certains convives, dont Timothée Chalamet.

Pour la deuxième année consécutive, l’humoriste et comédien Conan O’Brien, 62 ans, avait pour mission d’animer la grand-messe des Oscars qui se déroulait ce dimanche 15 mars au Dolby Theatre, à Los Angeles.

Dès son discours d’ouverture, l’Américain de 62 ans qui a succédé à Jimmy Kimmel à la présentation, a balancé quelques piques. «Je suis Conan O’Brien et je suis fier d’être le dernier présentateur humain des Oscars. L’année prochaine, ce sera un Waymo (les robots-taxis qui officient dans certaines villes aux Etats-Unis, ndlr) en smoking», a-t-il lancé, taclant l’intelligence artificielle qui menace l’industrie du cinéma.

Conan O’Brien a également profité du traditionnel monologue d’introduction pour se moquer de Ted Sarandos. «Le PDG de Netflix est ici et c’est très excitant. C’est sa première fois dans une salle de cinéma», a-t-il plaisanté devant une salle hilare qui semblait apprécier les remarques du comique.

«La sécurité a été renforcée ce soir»

Et ce maître de cérémonie n’a pas non plus épargné Timothée Chalamet qui n’aura pas passé la soirée qu’il avait pu imaginer il y a quelques mois. D’un sourire narquois, Conan O’Brien s’est tourné vers l’interprète de «Marty Supreme» et a révélé : «La sécurité est extrêmement renforcée ce soir. Je tenais simplement à le signaler. Oui, on me dit qu’il existe des craintes quant à d’éventuelles attaques émanant à la fois du monde de l’opéra et de celui du ballet».

Une remarque qui faisait référence aux propos tenus par l’acteur franco-américain lors d’une interview croisée avec la star Matthew McConaughey en février dernier. A cette occasion, le comédien avait confié : «Je ne me vois pas travailler dans la danse classique ou l’opéra, ou dans des trucs qu’on essaie de garder en vie alors que tout le monde s’en fiche».

Une déclaration qui n’a pas manqué de faire réagir de nombreuses institutions et personnalités issues du monde culturel et a affolé les réseaux sociaux. Un peu plus tard dans la soirée, Conan O’Brien s’en est encore pris à Timothée Chalamet. L’humoriste a en effet attrapé un tambour qui représentait une paire de fesses qu’il claquait avec une raquette de ping-pong. Un clin d’œil à l’une des scènes du long-métrage mais aussi une manière de souligner le côté «tête à claque» du comédien et de son personnage. Cible de moqueries, le petit-ami de Kylie Jenner a néanmoins gardé le sourire.