Oscars 2026 : «KPop Demon Hunters» rafle deux prix et fait la fierté de la Corée du Sud

Ce dimanche à Los Angeles, «KPop Demon Hunters» a raflé les prix du meilleur film d’animation et de la meilleure chanson originale, un doublé largement célébré en Corée du Sud.

C’est une victoire qui résonne bien au-delà d’Hollywood. Sacré meilleur film d’animation lors de la 98e cérémonie des Oscars, qui s’est tenue ce dimanche à Los Angeles, au théâtre Dolby, le film «KPop Demon Hunters» s’est également imposé dans la catégorie meilleure chanson originale grâce au tube planétaire «Golden», interprété par Ejae, Audrey Nuna et Rei Ami, les artistes américaines et coréennes qui prêtent leur voix au trio fictif HUNTR/X.

Une double récompense qui fait le bonheur de la Corée du Sud, où ce succès est célébré comme une nouvelle preuve du rayonnement culturel du pays. La presse sud-coréenne a largement relayé le discours émouvant de la co-réalisatrice Maggie Kang, qui a tenu à rendre hommage à son pays natal en recevant sa statuette. «Ceci est pour la Corée, et les Coréens», a-t-elle déclaré. «'Kedehun' remporte l’Oscar du meilleur film d’animation», titre ainsi le quotidien «Hankook Ilbo», reprenant l’abréviation populaire du film dans le pays.

Comme le rapporte l’AFP, la chaîne d’information «YTN» évoque, quant à elle, «le message émouvant de la réalisatrice pour la Corée». En ligne, la fierté est également palpable. Certains internautes vont jusqu’à réclamer une distinction officielle pour la cinéaste, qui a également participé aux films d’animation «Madagascar 2» et «Kung-Fu Panda 3» ou encore« Les Trolls».

Pour mémoire, l’intrigue de «KPop Demon Hunters» se déroule à Séoul et suit un girls band de K-pop pas tout à fait comme les autres : Rumi, Mira et Zoey mènent une double vie de chanteuses et de chasseuses de démons chargées de protéger la planète. Co-produit par Sony Pictures et sorti en juin 2025 sur Netflix, le long-métrage aura droit à une suite, toujours dirigée par Maggie Kang et Chris Appelhans, a confirmé récemment la plate-forme de streaming.