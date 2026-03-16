Oscars 2026 : l'émouvant hommage à Diane Keaton, Rob Reiner et Robert Redford

La séquence «In Memoriam» a ponctué la 98e cérémonie des Oscars ce dimanche. Un moment fort au cours duquel la mémoire de Diane Keaton, Rob Reiner et Robert Redford a été honorée.

Comme chaque année, la cérémonie des Oscars qui s’est déroulée ce dimanche 15 mars à Los Angeles, a rendu un vibrant hommage aux artistes récemment disparus. Pour débuter la séquence, toujours très émouvante, l’acteur Billy Crystal a évoqué son ami, le réalisateur et producteur Rob Reiner qui a été poignardé à mort avec son épouse, Michele, à son domicile, le 14 décembre 2025. Un meurtre commis par Nick, le fils cadet du couple.

«J’ai rencontré Rob Reiner pour la première fois en 1975, lorsque j’ai été choisi pour incarner son meilleur ami dans un épisode de 'All in the Family', et tout s’est très bien passé. Rob m’a dit : 'Tu sais, c’était amusant de jouer ton meilleur ami. Pourquoi on ne continuerait pas ?' Et c’était passionnant de le voir évoluer d’un grand acteur comique à un maître conteur», a commencé par expliquer l’interprète de «Quand Harry rencontre Sally».

«Une légende qui ne se terminera jamais»

«Leur perte est incommensurable. Et aux millions de personnes qui ont apprécié ses films toutes ces années, je veux que vous sachiez, ici et dans le monde, combien de fois Rob m’a dit que cela signifiait tout pour lui, le fait que son travail signifie quelque chose pour vous et pour nous, qui avons eu le privilège de travailler avec lui», a-t-il ajouté, avant d’être rejoint sur scène par quelques acteurs qui ont travaillé avec Rob Reiner par le passé, comme Meg Ryan, Demi Moore et Kathy Bates.

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Cet hommage s’est prolongé par le discours de la comédienne Rachel McAdams qui a salué la mémoire de Claudia Cardinale, de Catherine O’Hara, ainsi que de Diane Keaton dont elle jouait la fille dans le long-métrage «Esprit de famille», sorti sur les écrans en 2005. Pour la jeune femme, «c’est une légende qui ne se terminera jamais». «Croyez-moi quand je dis qu’il n’y a pas une actrice de ma génération qui n’ait été inspirée et captivée par sa singularité absolue», a-t-elle renchéri.

Enfin, la chanteuse Barbra Streisand s’est souvenue de Robert Redford, ce «cowboy intellectuel qui a tracé sa propre voie». Un copain qu’elle avait rencontré sur le tournage de «Nos plus belles années», dévoilé en 1974, et dont elle restera proche. L’artiste a repris un extrait de la chanson emblématique de ce film, visiblement très émue.