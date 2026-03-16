Oscars 2026 : pas de statuette pour Timothée Chalamet battu par Michael B. Jordan

A l’issue de la 98e cérémonie des Oscars qui s’est tenue ce dimanche à Los Angeles, Timothée Chalamet est reparti bredouille. La statuette du meilleur acteur a été attribuée à Michael B. Jordan.

Depuis des mois, il apparaissait comme le grand favori des Oscars 2026, rêvant grand comme le personnage qu’il interprète dans «Marty Supreme». Mais Timothée Chalamet pourtant multi-récompensé dans d’autres remises de prix pour sa performance de haute volée, devra encore attendre avant de décrocher la prestigieuse statuette de meilleur acteur.

Ce dimanche 15 mars, en direct du Dolby Theatre, et alors que tous les yeux étaient rivés sur la star franco-américaine de 30 ans, c’est finalement Michael B. Jordan qui a reçu la récompense tant convoitée pour sa double interprétation de jumeaux mafieux dans «Sinners», film qui avait récolté pas moins de 16 nominations. Le comédien de 39 ans a par ailleurs rejoint le cercle très fermé des acteurs noirs à avoir remporté ce prix, après Sidney Poitier, Denzel Washington, Forest Whitaker et Will Smith.

Des propos malheureux qui ont pu lui coûter cher

Vêtu d’un costume blanc et accompagné de sa petite-amie Kylie Jenner, Timothée Chalamet, le sourire crispé, a donc assisté au premier rang au sacre de son rival, lui qui espérait pourtant fouler la scène de cette grand-messe du cinéma hollywoodien, mais qui a finalement vu tous ses espoirs s’envoler. La faute - peut-être - à ses récents propos malheureux sur le ballet et l’opéra qu’il a qualifié de «trucs» dont «plus personne n’a rien à faire», et qui lui ont valu de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux ainsi que des tacles de la part de personnalités et même de l’animateur Conan O’Brien pendant la cérémonie.

On peut dire que là, le comédien adulé par toute la jeune génération, s’est définitivement pris les pieds dans le tapis. A trop vouloir en faire dans une campagne marketing parfois trop clinquante et agressive, l’interprète du pongiste Marty Mauser à l’ambition démesurée, a sans doute lassé, finissant par être relégué au rang d’outsider pour l’Oscar du meilleur acteur.

Comme l’a souligné à l’AFP Pete Hammond, chroniqueur du site Deadline, spécialisé dans l'actualité de l'industrie du divertissement, «(Timothée Chalamet) incarne un personnage antipathique, alors peut-être que tout est là-dedans : cela (a donné) aux votants une raison de ne pas voter pour son personnage».

Sans oublier que la prestigieuse Académie des Oscars semble avoir une légère préférence pour les acteurs un peu plus âgés. Pour preuve, Leonardo Di Caprio qui en 2016, et à l’âge de 41 ans, a enfin réussi à décrocher l’Oscar du meilleur acteur pour «The Revenant» après trois nominations et une très longue attente. Allez «Timmy», ce n'est que partie remise.