Oscars 2026 : quel est ce prix que la France a remporté ?

Lors de la 98e cérémonie des Oscars ce dimanche à Los Angeles, la production française «Deux personnes échangeant de la salive» d'Alexandre Singh et Natalie Musteata a remporté la statuette du meilleur court métrage de fiction.

Une statuette pour une production française. La cérémonie de la 98e édition des Oscars aura vu une réalisation française repartir de Los Angeles avec une statuette. Grâce à leur film «Deux personnes échangeant de la salive», Alexandre Singh et Natalie Musteata ont été sacrés dans la catégorie du «meilleur court métrage de fiction» ce dimanche.

Un Oscar que les deux réalisateurs ont dû partager avec «The Singers» de Sam Davis et Jack Piatt, puisque les deux courts métrages sont arrivés ex-aequo. Depuis 1929, c'est seulement la 7e fois qu'un prix récompense deux films ex-aequo.

Alexandre Singh et Natalie Musteata, en couple depuis 2015, ont créé cette tragédie de 36 minutes autour d'une société totalitaire où le baiser est puni de mort : «Une tragédie absurde qui se déroule dans une société totalitaire où le baiser est puni de mort et où on paye ses courses en gifles reçues. Malgré l’interdiction de s’embrasser, une cliente et une vendeuse se rapprochent, éveillant les soupçons d’une collègue jalouse», décrit le trailer du film.

Lors de cette 98e édition, le film «Une bataille après l'autre» a triomphé avec un total de six Oscars remportés au cours de la soirée. Vous pouvez retrouver le palmarès complet de la cérémonie ici.