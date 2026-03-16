Oscars 2026 : sacré meilleur acteur dans un second rôle, Sean Penn était à Kiev lors de la cérémonie

Sacré lors de la 98e cérémonie des Oscars ce dimanche à Los Angeles, l'acteur engagé Sean Penn n’était pas présent pour recevoir sa récompense. Et pour cause, la star américaine s'est rendue à Kiev et devrait rencontrer ce lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Il était en concurrence avec Benicio Del Toro, son partenaire de jeu dans «Une bataille après l'autre», Delroy Lindo («Sinners»), Jacob Elordi («Frankenstein») et Stellan Skarsgard («Valeur sentimentale»).

Sean Penn a finalement remporté ce dimanche 15 mars l’Oscar du meilleur second rôle pour sa performance incroyable dans le film de Paul Thomas Anderson. L’Américain de 65 ans y joue le rôle d’un colonel suprémaciste blanc.

S’il a été honoré par l’Académie, décrochant par la même occasion la troisième statuette de sa carrière après «Mystic River» en 2004 et «Harvey Milk» en 2009, l’acteur engagé et qui n’a pas sa langue dans sa poche, était aux abonnés absents et n’est pas venu récupérer son prix.

reçu par Volodymyr Zelensky

«Sean Penn ne pouvait être là, ou ne voulait pas être là ce soir», a déclaré, non sans une pointe d'ironie, le comédien Kieran Culkin, génialissime dans la série «Succession», qui devait normalement remettre à la star sa récompense devant toute la crème du cinéma hollywoodien.

En réalité, l'Américain se trouvait à plusieurs milliers de kilomètres de Los Angeles. Selon un haut responsable ukrainien cité par l’AFP, il est actuellement à Kiev pour «soutenir l’Ukraine» et devrait être reçu ce lundi par le président Volodymyr Zelensky. «C’est une visite privée. Il veut simplement soutenir l’Ukraine», a souligné cette source. Depuis le début de l’invasion russe en 2022, l'acteur engagé s’est déjà rendu à plusieurs reprises dans le pays.

Cette absence s’inscrit aussi dans une certaine distance que l’homme aux discours emblématiques entretient depuis longtemps avec les mondanités et soirées hollywoodiennes. Ces derniers mois, Sean Penn a volontairement annulé sa venue de nombreux événements, à commencer par les Golden Globes et les Bafta, où il avait pourtant été désigné vainqueur.