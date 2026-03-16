Oscars 2026 : «Une bataille après l'autre» au sommet, Michael B. Jordan sacré... Retrouvez le palmarès complet de la 98e édition

La prestigieuse Académie des Oscars a dévoilé son palmarès ce dimanche 15 mars lors d’une 98e cérémonie qui s’est tenue à Los Angeles. Voici la liste des lauréats.
Meilleur film
«Une bataille après l'autre», de Paul Thomas Anderson
Meilleur réalisateur
Paul Thomas Anderson pour «Une bataille après l'autre»
Meilleure actrice
Jessie Buckley dans «Hamnet»
Meilleur acteur
Michael B. Jordan dans «Sinners»
Meilleure actrice dans un second rôle
Amy Madigan dans «Evanouis»
Meilleur acteur dans un second rôle
Sean Penn dans «Une bataille après l'autre»
Meilleur film d'animation
«K-Pop Demon Hunters»
MEILLEUR COURT-METRAGE D'ANIMATION
«La jeune fille qui pleurait des perles»
MEILLEURS COSTUMES
Kate Hawley pour «Frankenstein»
MEILLEURS COIFFURES ET MAQUILLAGES
Mike Hill, Jordan Samuel et Cliona Furey pour «Frankenstein»
Meilleur casting
Cassandra Kulukundis pour «Une bataille après l'autre»
Meilleur court-métrage d'animation
Sam A. Davis et Jack Piatt pour «The Singers»
Alexandre Singh et Natalie Musteata pour «Deux personnes échangeant de la salive»
Meilleur scénario adapté
Paul Thomas Anderson pour «Une bataille après l'autre»
Meilleur scénario original
Ryan Coogler pour «Sinners»
Meilleurs décors
Tamara Deverell et Shane Vieau pour «Frankenstein»
Meilleurs effets visuels
Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon et Daniel Barrett pour «Avatar : de feu et de cendres»
MEILLEUR COURT-METRAGE DOCUMENTAIRE
Joshua Seftel et Conall Jones pour «All the empty rooms»
Meilleur documentaire
David Borenstein et Pavel Talankin pour «Mister Nobody contre Poutine»
Meilleure musique originale
Ludwig Goransson pour «Sinners»
Meilleur son
Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo et Juan Peralta pour «F1»
Meilleur montage
Andy Jurgensen pour «Une bataille après l'autre»
Meilleure photographie
Autumn Durald Arkapaw pour «Sinners»