Oscars 2026 : «Une bataille après l'autre» au sommet, Michael B. Jordan sacré... Retrouvez le palmarès complet de la 98e édition

La prestigieuse Académie des Oscars a dévoilé son palmarès ce dimanche 15 mars lors d’une 98e cérémonie qui s’est tenue à Los Angeles. Voici la liste des lauréats.

Meilleur film

«Une bataille après l'autre», de Paul Thomas Anderson

Meilleur réalisateur

Paul Thomas Anderson pour «Une bataille après l'autre»

Meilleure actrice

Jessie Buckley dans «Hamnet»

Meilleur acteur

Michael B. Jordan dans «Sinners»

Meilleure actrice dans un second rôle

Amy Madigan dans «Evanouis»

Meilleur acteur dans un second rôle

Sean Penn dans «Une bataille après l'autre»

Meilleur film d'animation

«K-Pop Demon Hunters»

MEILLEUR COURT-METRAGE D'ANIMATION

«La jeune fille qui pleurait des perles»

MEILLEURS COSTUMES

Kate Hawley pour «Frankenstein»

MEILLEURS COIFFURES ET MAQUILLAGES

Mike Hill, Jordan Samuel et Cliona Furey pour «Frankenstein»

Meilleur casting

Cassandra Kulukundis pour «Une bataille après l'autre»

Meilleur court-métrage d'animation

Sam A. Davis et Jack Piatt pour «The Singers»

Alexandre Singh et Natalie Musteata pour «Deux personnes échangeant de la salive»

Meilleur scénario adapté

Paul Thomas Anderson pour «Une bataille après l'autre»

Meilleur scénario original

Ryan Coogler pour «Sinners»

Meilleurs décors

Tamara Deverell et Shane Vieau pour «Frankenstein»

Meilleurs effets visuels

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon et Daniel Barrett pour «Avatar : de feu et de cendres»

MEILLEUR COURT-METRAGE DOCUMENTAIRE

Joshua Seftel et Conall Jones pour «All the empty rooms»

Meilleur documentaire

David Borenstein et Pavel Talankin pour «Mister Nobody contre Poutine»

Meilleure musique originale

Ludwig Goransson pour «Sinners»

Meilleur son

Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo et Juan Peralta pour «F1»

Meilleur montage

Andy Jurgensen pour «Une bataille après l'autre»

Meilleure photographie

Autumn Durald Arkapaw pour «Sinners»