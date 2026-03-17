Cinema for change : avant-premières, invités de prestige... Le festival international revient au Grand Rex du 8 au 11 avril

Humain, inspirant et singulier, le festival «Cinema for change» est de retour pour une 15e édition. Il se tiendra à Paris du 8 au 11 avril. Au programme : des rencontres et débats engagés et des projections de films qui éveillent les consciences et invite à réfléchir sur les grands enjeux de notre société.

Rendez-vous phare pour tous ceux qui croient au pouvoir du septième art pour sensibiliser aux enjeux écologiques, le festival «Cinema for Change» signe son retour pour une 15e édition. Il prendra ses quartiers au sein du Grand Rex, à Paris, du 8 au 11 avril.

Cet événement offre l’occasion de découvrir une sélection de longs-métrages, tous en résonance avec les 17 objectifs de développement durable adoptés en 2015 par l’ensemble des États membres de l’ONU et à atteindre d’ici à 2030 : protéger la planète, lutter contre la pauvreté ou encore garantir une prospérité partagée.

Le coup d’envoi sera donné le mercredi 8 avril à 19h avec «Flow» (2024), de Gints Zilbalodis, qui a raflé l'Oscar et le César du meilleur film d’animation. Cette projection poétique sera suivie d’un débat sur l'imaginaire et la transition écologique animé par le président du festival, Marc Obéron, en présence du producteur Ron Dyens.

Le jeudi 9 avril à 19h, les festivaliers pourront également (re)découvrir le film culte «Thelma et Louise», une ode à l’amitié et la liberté signée Ridley Scott, Oscar du meilleur scénario en 1991.

Isabelle Carré à l’honneur

Autre temps fort : la projection du premier long-métrage réalisé par Isabelle Carré. Intitulé «Les Rêveurs» (2025), il sera présenté le samedi 11 avril à 15h. Adaptée de son propre roman, cette comédie dramatique explore avec délicatesse la santé mentale des jeunes et les vertus de l’art-thérapie. La séance se prolongera par un échange avec la cinéaste et la psychiatre Marie-Rose Moro, afin d’approfondir ces thématiques essentielles.

Isabelle Carré, César de la meilleure actrice en 2003, sera par ailleurs mise à l’honneur lors de la cérémonie de clôture, le samedi 11 avril. Elle y recevra un trophée d’honneur saluant son engagement artistique et humain autour des questions de santé mentale, ainsi que son action et inspiration auprès des nouvelles générations.

des «Prix Jeunesse»

Comme chaque année, le festival décernera les «Prix Jeunesse», lesquels se déclinent en trois catégories (prix des enfants de 8 à 12 ans, prix des collégiennes de 13 à 17 ans, et prix des étudiant(e)s de 18 ans et plus). Cette année, dix-sept courts-métrages sont en lice. Ils seront projetés le samedi dès 15h et l'un de ces films remportera le prix «Coup de cœur», remis par la chaîne CANAL+ KIDS.

Enfin, cette journée de clôture s’achèvera par une avant-première très attendue : «Sorda», d’Eva Libertad, à 19h. Attendu en salles le 29 avril, le long-métrage suit Angela, sourde, et Hector, entendant, un couple uni malgré leurs différences, qui s’apprête à accueillir son premier enfant.

En somme, un programme riche en découvertes et en émotions, qui met la jeunesse à l’honneur et fait résonner les valeurs humanistes. Quatre jours pour interroger le monde à travers le cinéma, et rappeler, avec force et sensibilité, les défis auxquels notre planète est confrontée.

«Cinema for Change», du 8 au 11 avril, Grand Rex, Paris (2e).