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«Dune 3» : Timothée Chalamet revient dans une bande-annonce épique et spectaculaire

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La première bande-annonce de «Dune 3» a été dévoilée ce mardi. Avec un Timothée Chalamet transformé, ce film événement sortira sur les écrans le 16 décembre prochain. 

Une «conclusion épique» au cœur des ténèbres. Après avoir brillé aux Oscars avec les films «Une bataille après l’autre» et «Sinners», le studio Warner Bros. a frappé fort en dévoilant ce mardi 17 mars, lors d'un live sur TikTok, la première bande-annonce du film événement «Dune 3», laquelle succède aux images inédites des différents personnages diffusées un peu plus tôt dans la journée. Timothée Chalamet se mue de nouveau en Paul Atréides, désormais empereur Muad’Dib et apparaissant le crâne rasé et le visage marqué par le temps. 

Car plus d'une décennie s'est écoulée entre le deuxième opus et ce troisième volet de la saga SF inspirée de l’œuvre – jugée inadaptable – de Frank Herbert, basé sur le roman «Le messie de Dune» paru en 1969 et toujours réalisé par Denis Villeneuve. Paul Atréides, qui a mené une Guerre Sainte contre les Grandes maisons, est largement décrié et menacé par de nombreux ennemis qui décident de s'unir. L’avenir qu’il a la capacité de voir, promet d’être difficile et violent. «Je n'ai pas peur de mourir», lance le héros que l'on aperçoit, dans ces premières images, évoquer ses futures enfants avec Chani, jouée par Zendaya

Robert Pattinson en antagoniste

Contrairement aux deux précédents opus, cette production portée par la musique d’Hans Zimmer, promet d’être beaucoup plus sombre. Les fans retrouveront des figures connues ainsi que de nouveaux visages. Florence Pugh (Princesse Irulan), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Javier Bardem (Stilgar), Anya Taylor-Joy (Alia Atreides), Jason Momoa (Duncan Idaho), Josh Brolin (Gurney Halleck), Isaach de Bankolé (Farok), et Robert Pattinson en redoutable Scytale, maître secret du Bene Tleilax et blond peroxydé, capable de modifier son apparence. 

Sur le même sujet Cinéma : qu'est-ce que le «Dunesday» ? Lire

Cet ultime chapitre sera dévoilé sur les écrans le 16 décembre prochain, soit le même jour que «Avengers : Doomsday», qui donne lieu au phénomène «Dunesday» et annonce un duel au box-office.

CinémaDunetimothée chalametculture

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