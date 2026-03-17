«Les rayons et les ombres» : qui est Nastya Golubeva, la jeune actrice qui donne la réplique à Jean Dujardin ?

Nastya Golubeva est ce mercredi à l'affiche du nouveau long-métrage de Xavier Giannoli, «Les rayons et les ombres», avec Jean Dujardin. Qui est cette jeune actrice au charisme indéniable ?

Une novice qui crève l’écran. Dans la fresque «Les rayons et les ombres» de Xavier Giannoli («Les illusions perdues»), qui sort en salles ce mercredi 18 mars, et plonge les spectateurs dans la France sous l’Occupation, Nastya Golubeva brille au côté de Jean Dujardin.

La comédienne au regard d’un bleu acier et à l’apparente fragilité, campe Corinne Luchaire, une actrice promise à un brillant avenir qui va se retrouver, malgré elle, associée à la collaboration à cause de son père, Jean Luchaire, un homme de presse pacifiste qui se rapprochera du régime nazi avant d’être jugé et fusillé en 1946. Sa fille, elle, sera, à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, bannie et condamnée à dix ans d’indignité nationale. Atteinte de tuberculose, elle mourra à Paris le 22 janvier 1950, à seulement 28 ans.

Elle a tourné dans les films de son père, Leos Carax

Un rôle fort et puissant pour lequel Nastya Golubeva démontre l’étendue de son talent, passant par toutes les émotions. Comme son personnage, la jeune femme de 21 ans ne passe pas inaperçue, et pourrait, si elle décide de poursuivre sa carrière devant la caméra, compter parmi les nouvelles étoiles du cinéma français.

Ses parents ne sont pas des inconnus. Elle est en effet la fille du réalisateur français Leos Carax, qui a signé entre autres «Les amants du Pont-Neuf» et «Holy Motors», et de l’actrice russe Katerina Golubeva, qui s’est donnée la mort en août 2011, à 44 ans. L’année suivante, dans «Holy Motors» mis en scène par son père et dédié à la mémoire de sa mère disparue, Nastya Golubeva a fait une courte apparition. Toujours sous la direction de son paternel, elle a ensuite tourné dans «Annette» avec Marion Cotillard et Adam Driver, sorti en 2021, et le court-métrage «C’est pas moi», présenté en 2024 au Festival de Cannes. On la retrouve enfin dans «Revoir Paris» d’Alice Winocour (2022), et la série «Les sentinelles» (2025), diffusée actuellement sur Canal+.