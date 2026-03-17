Les ventes de vinyles dépassent le milliard de dollars de chiffre d'affaire aux Etats-Unis, une première depuis 1983

Pour la première fois depuis 1983, les ventes de vinyles aux États-Unis ont dépassé le milliard de dollars de chiffre d'affaires.

Dix-neuf ans que les galettes noires, jadis supplantées par les CD, connaissent une forte croissance. L’année 2025 a même établi un record outre-Atlantique. Un nouveau rapport de la Recording Industry Association of America (RIAA) publié le 16 mars, indique que les ventes de vinyles ont grimpé à 46,8 millions d'unités en 2025 aux Etats-Unis, soit une hausse de 7,9 % par rapport aux 43,4 millions de 2024. Un résultat qui a permis aux ventes de 33 tours de dépasser 1,04 milliard de dollars de recettes dans le pays, soit près de 50% du total mondial de ce format. Toujours selon les chiffres de la RIAA, le vinyle est resté le format physique dominant en 2025, générant plus de trois fois le chiffre d'affaires des CD.

Parmi les trois artistes ayant vendu le plus de vinyles l'an dernier aux USA, on retrouve Taylor Swift dont «The Life of a Showgirl» a été le plus vendu l'an dernier, avec 1,6 million d'exemplaires écoulés. Le type de stratégie adopté par la chanteuse, qui a sorti pas moins de huit éditions différentes avec d’alléchants titres, visuels et posters inédits associés à chacune est parfois pointé du doigt, notamment par Billie Eilish qui revendique quant à elle de moins solliciter le porte-monnaie des fans tout en polluant moins la planète, avec moins de versions différentes et des disques pressés à partir de plastique recyclé. «Certains des plus grands artistes au monde sortent 40 coffrets vinyles différents, chacun avec sa propre particularité, juste pour vous inciter à acheter toujours plus et c’est du gaspillage», avait déclaré en 2024 à Billboard celle qui, selon la SCPP, occupe quant à elle la première place des ventes de vinyles en France.

Figurent également sur le podium de trois meilleurs vendeurs de vinyles en 2025 aux Etats-Unis, Sabrina Carpenter, avec 292.000 exemplaires de son album «Man's Best Friend» et Kendrick Lamar, qui a écoulé 272.000 exemplaires de son album «GNX».

Le vinyle a néanmoins représenté moins de 10 % des ventes de musique aux États-Unis l'an dernier, avec un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars loin de rivaliser face aux 9,5 milliards de dollars (8,2 milliards d'euros) de revenus générés par le streaming.