Oscars 2026 : Teyana Taylor s'en prend aux «mauvais perdants» qui critiquent son attitude lors de la cérémonie

Le lendemain de la 98e cérémonie des Oscars, où son exubérance a été critiquée par certains téléspectateurs sur les réseaux sociaux, Teyana Taylor s’en est pris à ceux qu’elle considère comme des adultes «confortables d’être de mauvais perdants».

Une mise au point. Teyana Taylor a tenu à répondre personnellement à celles et ceux qui ont critiqué son attitude exubérante lors de la 98e cérémonie des Oscars, dans la nuit de dimanche à lundi, notamment au moment où elle a célébré avec une joie débordante la victoire d'Amy Madigan pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, où elle était elle-même nommée.

La comédienne de 35 ans s’est fendue d’un tweet afin de remettre les esprits chagrins à leur place, et rappeler qu’il n’y avait rien de choquant dans le fait de se réjouir du succès d’autrui.

The world holds so much misery that miserable hearts forget the face of happiness.

They grow comfortable being sore losers, so when they see real sportsmanship it unsettles them! like holy water touching a demon. Because clapping for someone else’s victory requires something many… https://t.co/FxDGDhJseL — TEYANA M.J. TAYLOR (@TEYANATAYLOR) March 16, 2026

«Le monde est si cruel que les cœurs malheureux en oublient le visage du bonheur. Ils s'habituent à être de mauvais perdants, si bien que lorsqu'ils voient un véritable esprit sportif, cela les déstabilise ! Comme de l'eau bénite touchant un démon. Car applaudir la victoire d'autrui exige quelque chose que beaucoup n'ont jamais appris : savoir gagner avec grâce et joie pure, et savoir perdre avec grâce, dignité et sérénité», a-t-elle écrit.

Certains internautes n’ont pas manqué de rappeler qu’Amy Madigan avait, elle aussi, exprimée sa joie lors de la cérémonie des Golden Globes où Teyana Taylor avait été sacrée meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans le rôle de Perfidia dans le film «Une bataille après l’autre».

Teyana Taylor just won Best Supporting Actress for “One Battle After Another” #GoldenGlobespic.twitter.com/FDIfG4ZWtf — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 12, 2026

Teyana Taylor a également célébré énergiquement l’Oscar du meilleur film attribué à «Une bataille après l’autre», faisant une clef de bras au réalisateur Paul Thomas Anderson au moment de monter sur scène, et sautillant sur place.

Un moment de pure joie non feinte, d’une comédienne qui ose tout simplement exprimer son enthousiasme en toute liberté.