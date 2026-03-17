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Oscars 2026 : Teyana Taylor s'en prend aux «mauvais perdants» qui critiquent son attitude lors de la cérémonie

Teyana Taylor a tenu à répondre personnellement aux critiques sur son enthousiasme pendant la cérémonie. [© Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le lendemain de la 98e cérémonie des Oscars, où son exubérance a été critiquée par certains téléspectateurs sur les réseaux sociaux, Teyana Taylor s’en est pris à ceux qu’elle considère comme des adultes «confortables d’être de mauvais perdants». 

Une mise au point. Teyana Taylor a tenu à répondre personnellement à celles et ceux qui ont critiqué son attitude exubérante lors de la 98e cérémonie des Oscars, dans la nuit de dimanche à lundi, notamment au moment où elle a célébré avec une joie débordante la victoire d'Amy Madigan pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, où elle était elle-même nommée. 

La comédienne de 35 ans s’est fendue d’un tweet afin de remettre les esprits chagrins à leur place, et rappeler qu’il n’y avait rien de choquant dans le fait de se réjouir du succès d’autrui. 

«Le monde est si cruel que les cœurs malheureux en oublient le visage du bonheur. Ils s'habituent à être de mauvais perdants, si bien que lorsqu'ils voient un véritable esprit sportif, cela les déstabilise ! Comme de l'eau bénite touchant un démon. Car applaudir la victoire d'autrui exige quelque chose que beaucoup n'ont jamais appris : savoir gagner avec grâce et joie pure, et savoir perdre avec grâce, dignité et sérénité», a-t-elle écrit. 

Certains internautes n’ont pas manqué de rappeler qu’Amy Madigan avait, elle aussi, exprimée sa joie lors de la cérémonie des Golden Globes où Teyana Taylor avait été sacrée meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans le rôle de Perfidia dans le film «Une bataille après l’autre».

Teyana Taylor a également célébré énergiquement l’Oscar du meilleur film attribué à «Une bataille après l’autre», faisant une clef de bras au réalisateur Paul Thomas Anderson au moment de monter sur scène, et sautillant sur place. 

Un moment de pure joie non feinte, d’une comédienne qui ose tout simplement exprimer son enthousiasme en toute liberté. 

Cinémaoscars 2026culture

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