«Spider-Man : Brand New Day» : les premiers extraits du trailer dévoilés

Attendue mercredi, la bande-annonce de «Spider-Man : «Band New Day» est déjà diffusée par fragments sur Internet ce mardi. Tom Holland a lancé une chaîne de comptes de fans sur Instagram, chacun partageant un extrait de la bande-annonce.

De l'art de faire patienter... Le premier trailer de «Spider-Man: Brand New Day» doit être dévoilé ce mercredi mais avant cela, plusieurs extraits officiels commencent déjà à apparaître en ligne, partagés par des comptes de fans.



Pour les impatients, voici ceux qui ont déjà été publiés. Ils montrent Spider-Man transportant un homme à travers New York au ralenti, tandis qu’une voix off prononce le mot «rebirth» («renaissance» en anglais). On aperçoit également le héros s’effondrant au sol ou encore courant sur un toit avant d’enfiler son masque.



Une première

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, la star du film, Tom Holland, a expliqué «nous faisons quelque chose d'inédit», avant d'annoncer un dispositif spécial concernant le trailer tant attendu. «Certains de nos plus grands fans vont nous aider à dévoiler des extraits de notre nouvelle bande-annonce», a expliqué l'acteur.

La publication Instagram de Tom Holland renvoie vers le compte de Cliver Huaman Sanchez au Pérou, qui a partagé l’extrait au ralenti (à voir ci-dessus). Ce fan l'a ensuite transmis au cosplayer @OSUSpidey dans l'Ohio, qui a partagé la vidéo de Peter Parker s'effondrant. Puis le témoin a été passé à The Amazing Alex Arellano qui a partagé une vidéo de Spider-Man courant sur un toit...

«Tout cela est une question de communauté, de partage. Alors allons-y !» a déclaré Tom Holland, annonçant qu’il serait à New York mercredi matin pour le lancement de la bande-annonce.

«Spider-Man : Brand New Day» sortira le 29 juillet 2026. Peu de de détails sur l’intrigue ont filtré jusqu’à présent. Toutefois un livre Marvel officiel consacré au film a révélé le synopsis suivant : «Quatre ans se sont écoulés depuis notre dernière rencontre avec notre sympathique héros du quartier. Peter Parker n’est plus, mais Spider-Man est au sommet de sa forme et veille sur la sécurité de New York. Tout semble aller pour le mieux pour notre héros anonyme jusqu’à ce qu’une étrange série de crimes l’entraîne dans une toile de mystères plus vaste que tout ce qu’il a affronté auparavant. Pour faire face à ce qui l’attend, Spider-Man devra non seulement être au meilleur de sa forme physique et mentale, mais aussi se préparer à affronter les conséquences de son passé !»