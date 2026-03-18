Art Paris 2026 : après le succès de l'an passé, la foire dédiée à l’art moderne et contemporain de retour au Grand Palais

Après son immense succès en 2025, l’édition «Art Paris 2026» reprendra ses quartiers dans les espaces majestueux du Grand Palais, à Paris, dès ce jeudi et jusqu'au 12 avril, avec une programmation exigeante et ambitieuse.

Un rendez-vous enthousiasmant et passionnant. La foire Art Paris revient dans les allées du Grand Palais, jusqu'au 12 avril, pour une 28e édition à laquelle participeront quelque 165 galeristes français et internationaux. Ce rendez-vous incontournable au cœur d’une capitale en pleine renaissance artistique s’annonce exigeant et ambitieux, après le très large succès de l'édition 2025, couronnée de succès, avec 87.000 visiteurs, soit 25% de plus que l'année précédente.

Cette année, les thématiques ont été confiées à deux commissaires invités à concevoir les parcours entre les œuvres.

Ainsi, Loïc Le Gall, directeur du centre d’art contemporain Passerelle à Brest depuis 2019, a réuni 21 artistes sur le thème «Art et langage en France», avec l’ambition d’explorer «la richesse et parfois l'énigme des systèmes de signes et des structures langagières dans l'art contemporain français».

De son côté, Alexia Fabre, ancienne directrice des Beaux-Arts de Paris et directrice déléguée du Centre Pompidou Francilien à Massy, a sélectionné une vingtaine d’artistes internationaux prêt à se lancer dans la création contemporaine à travers le prisme de la réparation. «En tissant des liens entre le passé, le présent et le futur, la réparation évoque le soin, l’attention, le temps passé à conserver, à maintenir tant un objet qu’une idée, une personne ou une histoire», précise un communiqué.

Cette 28e édition de la foire «Art Paris» a également vocation à mettre en lumière les nouveaux talents avec le secteur «Promesses», qui accueille 27 galeries de moins de 10 ans d’expérience sélectionnée par Marc Donnadieu, membre du comité de sélection d’Art Paris et commissaire d’exposition indépendant.

Foire Art Paris, du 9 au 12 avril, Grand Palais, Paris (8e).