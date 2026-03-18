«Spider-Man : Brand New Day» : Peter Parker mal en point dans la première bande-annonce du film attendu cet été

La première bande-annonce de «Spider-Man Brand New Day», quatrième volet des aventures en solo de l’homme-araignée incarné par Tom Holland, a été mise en ligne ce mercredi.

Cinq ans après le précédent opus, «No Way Home» qui avait engrangé près de 2 milliards de dollars au box-office mondial, Tom Holland est de retour dans le costume du super-héros pour un quatrième volet de son Spider-Man, qui marque par ailleurs sa septième apparition dans l'univers Marvel.

Dévoilée par fragments ce mardi grâce à un dispositif inédit, la bande-annonce de «Spider-Man : Brand New Day» a enfin été mise en ligne dans son intégralité ce mercredi. Dans ce film, qui sortira le 29 juillet en salles, Peter Parker (Tom Holland) souffre de sa solitude. Alors qu’il doit faire le deuil de sa tante May, il semble aussi devoir affronter des problèmes avec ses pouvoirs, apparemment en raison d’une «modification de son ADN» en raison de son arrivée à «un point critique de son cycle de vie», est-il indiqué dans la vidéo, qui le montre par ailleurs en train de tenter de reprendre contact avec sa petite-amie MJ (Zendaya) et son meilleur ami Ned (Jacob Batalon). Les deux ont malheureusement tout oublié de lui suite au sacrifice qu’il a fait à la fin de «No Way Home» pour sauver New York et le multivers d'une destruction imminente. On le voit aussi tenter de trouver de l’aide auprès de Bruce Banner (Mark Ruffalo).

Encore quelques mystères

Le héros se retrouve en parallèle aux prises avec de coriaces ennemis, Franck Castle (Jon Bernthal), alias Punisher, aperçu notamment dans «Daredevil» et Scorpion (Michael Mando), dont on découvre l’emblématique armure. Ont également été annoncés au casting : Sadie Sink («Stranger Things») - qui se cacherait sous la silhouette mystérieuse de la bande-annonce qui pourrait être celle de Jean Grey, Marvel gardant pour l'instant le rôle encore secret - ainsi que Tramell Tillman («Severance») ou encore Liza Colon-Zayas («The Bear»).

A noter que, réalisé par Destin Daniel Cretton, qui a également tourné «Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux» pour Marvel, ce dernier film en solo pour le Spider-Man de Tom Holland, est un préquel du très attendu «Avengers : Doomsday», dont la sortie est prévue en décembre.

Synopsis officiel : «Quatre ans se sont écoulés depuis les événements de ‘No Way Home’, et Peter est désormais un adulte vivant seul, s’étant volontairement effacé de la vie et des souvenirs de ceux qu’il aime. Luttant contre le crime dans un New York qui ne le reconnaît plus, il se consacre entièrement à la protection de sa ville – Spider-Man à plein temps – mais à mesure que les exigences s’intensifient, la pression provoque une évolution physique surprenante qui menace son existence, tandis qu’un nouveau mode opératoire criminel étrange donne naissance à l’une des menaces les plus redoutables qu’il ait jamais affrontées.»