Val Kilmer : l'acteur décédé ressuscité par l'IA pour jouer dans le film «As Deep as the grave»

Selon une information exclusive du site américain Variety, Val Kilmer a été ressuscité, avec l’accord de sa famille, pour jouer dans le film «As Deep as the grave».

Un projet qui sent déjà la controverse. Un an après la disparition de Val Kilmer, emporté par un cancer en avril 2025, le site américain Variety annonce en exclusivité que le comédien sera de retour sur grand écran au casting du film «As Deep as the grave», grâce à l’usage de l’intelligence artificielle. Les frères Coerte et John Voorhees affirment pour leur part avoir obtenu l’accord de ses ayants-droits, notamment sa fille Mercedes Kilmer, et son fils Jack.

C’est en 2020 que l’acteur avait accepté d’incarner le Père Fintan, un prêtre catholique et spiritualiste amérindien, dans ce film écrit et réalisé par Coerte Voorhees. Val Kilmer, fortement diminué par son cancer de la gorge, n’avait toutefois pas été en mesure de se rendre sur le plateau de tournage. Avant que la crise sanitaire ne finisse par étirer la production sur une période de six ans.

«C’était l’acteur que je voulais pour ce rôle. Le film a été conçu autour de lui. (…) Malheureusement, il traversait une période très difficile sur le plan médical et n’a pas pu assurer le tournage», précise le réalisateur à Variety, qui affirme avoir préféré recréer Val Kilmer, et sa voix, grâce à une IA générative de pointe plutôt que de trouver un nouvel acteur pour le rôle, notamment en raison d’un budget limité ne permettant pas de tourner de nouvelles images.

La fille de Val Kilmer s’est exprimée

Selon le producteur John Voorhees, le personnage incarné par Val Kilmer est atteint de la tuberculose, ce qui permettra de faire un parallèle avec l’état de santé du comédien à la fin de sa vie, et de créer «une forme de pont entre l’acteur et le personnage». «Sa famille n'arrêtait pas de dire à quel point ce film était important à leurs yeux et que Val tenait vraiment à y participer», ajoute Coerte Voorhees.

«Il était convaincu que c'était une histoire importante et il voulait y apposer son nom. C'est ce soutien qui m'a donné la confiance nécessaire pour dire : ‘D'accord, allons-y’. Même si certains pourraient le qualifier de controversé, c'est ce que Val souhaitait», assure-t-il. Dans un communiqué, Mercedes Kilmer affirme que son père était «un homme profondément spirituel» et que ce film résonnait particulièrement en lui.

Elle explique également que Val Kilmer voyait le progrès technologique comme quelque chose de bénéfique, lui qui avait notamment fait appel au service de la société Sonantic pour recréer sa voix grâce à l’intelligence artificielle pour «Top Gun : Maverick». «Il envisageait toujours les nouvelles technologies avec optimisme, y voyant un outil pour élargir les possibilités narratives. C’est cet esprit que nous honorons tous dans ce film, auquel il a largement contribué», a-t-elle indiqué.

N’ignorant pas le caractère sensible du sujet, les frères Voorhees soulignent qu’ils ont redoublé de vigilance dans l’exécution de cette création via l’IA, veillant à respecter les règles du SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs, et à rémunérer la succession de Val Kilmer. Des précautions qui ne devraient pas les exempter de critiques à Hollywood, où le débat autour de l’intelligence artificielle, notamment concernant les comédiens disparus, est un sujet incandescent.

Le film «As Deep as the grave» suit l’histoire vraie d’archéologues cherchant à retracer l’histoire du peuple Navajo au cours d’une exploration du Canyon de Chelly, en Arizona. Les acteurs Tom Felton, Abigail Lawrie ou encore Abigail Breslin seront présents au générique. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée.