Bruno Salomone : les obsèques de l'acteur se tiendront lundi et seront accessibles au public pour un dernier hommage

Les obsèques de l’acteur Bruno Salomone, décédé à 55 ans d’une longue maladie la semaine dernière, se dérouleront lundi 23 mars dans le Val-de-Marne. Les funérailles seront ouvertes au public.

Un ultime adieu. L’agent artistique de Bruno Salomone a annoncé mercredi à l’AFP que les funérailles de l’acteur se tiendraient lundi 23 mars à Joinville-le-Pont, en région parisienne, dans la matinée.

Une messe sera célébrée à 10h en l'église Sainte-Anne de Polangis de Joinville-le-Pont. Le cortège funèbre se dirigera ensuite vers le cimetière de la commune, à partir de 11h00.

Un dernier hommage ouvert à tous

Au nom de la famille, il a précisé que la cérémonie serait ouverte au public. «L’église et le cimetière seront ouverts à toutes celles et ceux qui souhaiteront rendre un dernier hommage à Bruno», a-t-il fait savoir.

Bien connu du public pour avoir donné la réplique à son ami de longue date Jean Dujardin dans «Brice de Nice», également incontournable pour son rôle dans la série «Fais pas ci, fais pas ça», l’acteur est décédé la semaine dernière d’une longue maladie, à l’âge de 55 ans. L’annonce de sa disparition a créé un vif émoi.

De nombreuses personnalités mais aussi anonymes lui ont rendu hommage saluant unanimement le talent et l'humanité de Bruno Salomone, qui avait fait ses débuts dans la troupe «Nous Ç Nous», avec Jean Dujardin, avant de jouer pour le cinéma et le petit écran.