Jacques Weber annule son spectacle pour des raisons de santé

L’acteur Jacques Weber, 76 ans, doit annuler le spectacle qu’il donne au théâtre de la Pépinère à Paris en raison d’une bronchite, que ses médecins n’arrivent pas à soigner. La pièce n’a pour l’heure pas de date de reprise.

Repos forcé. Sur scène depuis le début de l’année avec «Cyrano, rêver rire, passer», l’acteur Jacques Weber est contraint de cesser les représentations en raison de son état de santé, a révélé Le Parisien mercredi 18 mars au soir. L’acteur de 76 ans, qui a déjà annulé dix représentations ces derniers jours, ne remontera pas sur scène dans l’immédiat. Souffrant d’une bronchite qui lui provoque des quintes de toux terribles, il a dû annuler le spectacle, sur avis médical. Ce dernier devait être joué jusqu’en juin à la Pépinière, à Paris.

Pas de panique

Joint par nos confrères, Jacques Weber a expliqué souffrir d’une bronchite que ses médecins n’arrivent pour l’heure pas à soigner en raison d’un «germe résistant», a-t-il expliqué. Bilan des courses, il a expliqué : «Je ne respire pas très bien et j'ai des quintes de toux terribles qui m'empêchent de jouer». Une situation compliquée à gérer sur scène d’autant qu’elles peuvent se produire à n’importe quel moment, a détaillé l’acteur, qui a donc pris à contre cœur la décision d'arrêter le spectacle.

Malgré ces annulations, Jacques Weber s’est voulu rassurant, fermant la porte à toutes spéculations. «C'est une bronchite très chiante, très longue, mais c'est tout. Je connais trop ce métier pour savoir que du jour au lendemain, vous avez dix mille cancers… Ce n'est pas du tout ça», a poursuivi l’acteur, qui en janvier 2025 avait révélé avoir été soigné avec succès d’un lymphome.

Si pour l’heure Jacques Weber est au repos forcé, l’acteur a confié au Parisien espérer reprend le spectacle cet été, pour le festival d’Avignon.