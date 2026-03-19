Paris : l’exposition immersive «Passion Japon» ouvre ses portes aujourd’hui

Pour s’offrir un aller simple pour le pays du soleil levant, le temps d’un après-midi, direction La Villette, à Paris, où l’exposition immersive et familiale «Passion Japon» ouvre ses portes dès ce jeudi.

Le Japon sans billet d’avion. Dès ce jeudi 19 mars, le parc de La Villette accueille «Passion Japon», une exposition immersive qui promet un dépaysement total en plein cœur de la capitale. Sur plus de 2000 m2, le parcours invite à une véritable traversée multisensorielle de l’archipel, entre traditions ancestrales et culture pop.

On flâne dans les allées paisibles de Kyoto, on passe sous les emblématiques torii, ces portes rouges qui se trouvent à l'entrée des sanctuaires, avant d’être happé par l’énergie électrique de la capitale japonaise, ses néons et son effervescence.

©DR

Sans oublier les yokochos, ces ruelles où s’alignent de petits restaurants typiques. Les décors grandeur nature brouillent les repères, tandis qu'à l’horizon, la silhouette du mont Fuji se profile.

des projections monumentales

Entre les deux tableaux, une halte dans un jardin zen invite à méditer. Samouraïs, cérémonie du thé, architecture, kimono, éventails, mangas, cosplay… Le Japon se dévoile dans toute sa richesse.

©DR

©DR

Point d’orgue du parcours, une salle immersive spectaculaire donne vie aux chefs-d’œuvre de l’ukiyo-e. Les estampes de Hokusai, dont la mythique «Grande Vague de Kanagawa», d'Utagawa Hiroshige et d'autres maîtres s’animent à travers des projections monumentales.

©DR

Comptez environ 1h30 pour profiter pleinement de cette escapade immersive, ludique et familiale, qui se termine avec gourmandise grâce à un espace food aux saveurs authentiquement japonaises.

«Passion Japon», du 19 mars au 23 août 2026, La Villette, Paris (19e), à partir de 14,90 € le billet d'entrée.