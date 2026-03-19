Spice Girls : leurs concerts anniversaire définitivement enterrés

Malgré des pourparlers pour donner une série de concerts à l’occasion du 30e anniversaire de leur premier single, les retrouvailles des Spice Girls n’auront pas lieu… pour l’instant.

Un projet avorté. Selon les informations du Sun, les Spice Girls ne se retrouveront pas sur scène pour fêter les 30 ans de leur premier single «Wannabe», sorti le 8 juillet 1996. En cause, les membres du groupe n’ont pas pu s’organiser à temps, a noté le média britannique, et ce bien que des pourparlers aient été entamés pour célébrer cet anniversaire à l’occasion d’une série de dates.

Pour mémoire, le dernier concert réunissant les cinq Spice Girls a été donné en 2012, à l’occasion de la cérémonie des Jeux olympique de Londres. En 2019, le girls band s’était également retrouvé pour une série de dates, sans Victoria Beckham.

Une annulation d’ailleurs confirmée par Mel C, lors d'un entretien récemment accordé à l’émission «The Smallzy Show». Évoquant cette date anniversaire, elle a confié : «Juillet marquera le 30e anniversaire de la sortie de "Wannabe". Et plus tard dans l'année, ce sera au tour de "Spice", le premier album. Donc oui, c'est un grand anniversaire», avant de préciser : «Et non, il n'y aura pas de réunion».

Des espoirs encore permis

Elle n’a toutefois pas douché tous les espoirs des fans. Revenant sur les relations des membres du groupe, elle a assuré : «Nous communiquons constamment, nous avons envie de faire quelque chose». Un point reste toutefois à éclaircir, puisque aucune date ne semble pointer le bout de son nez. «Qui sait quand ?», a poursuivi la chanteuse se disant toutefois très optimiste. «Mais je reste très optimiste et je croise les doigts pour que vous revoyiez les Spice Girls réunies un jour», a-t-elle conclu.

Groupe phare de la fin des années 1990, Victoria Beckham, Melanie C, Emma Bunton, Mel B s’étaient séparés en 2001, précédé par le départ de Geri Halliwell-Horner dès 1998.

Ces dernières années, les Spice Girls se sont régulièrement retrouvées pour célébrer les 50 ans des membres du groupe, notamment en 2024, à l’occasion de l’anniversaire de Victoria Beckham ou plus récemment, en janvier dernier pour fêter les cinq décennies d’Emma Bunton, témoignant de leurs relations au beau fixe. De quoi nourrir l’espoir d’une probable réunion.