BTS : nouvel album «Arirang», tournée, documentaire... Le groupe de K-pop fait son grand retour ce vendredi

Après une absence de près de quatre ans, le groupe star de K-pop BTS sort un nouvel album intitulé «Arirang» ce vendredi 20 mars. Qui marquera le coup d’envoi d’une tournée mondiale avec une première performance à découvrir dès demain sur Netflix.

Retour en force. Après plusieurs années d’absence, BTS sort, ce vendredi 20 mars, son nouvel album «Arirang» avec 14 titres inédits à découvrir.

Les membres du groupe de K-pop sud-coréen ont mis leur carrière entre parenthèse en 2022, au sommet de la gloire, afin de réaliser leur service militaire. Les fans ont longtemps patienté avant de les retrouver, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils vont en prendre plein la vue, puisque la sortie d’«Arirang» n’est que la première étape d’un «come-back» fracassant qui se fera également sur scène et sur Netflix.

Une tournée et un documentaire

Dès demain, c’est sur la plate-forme de streaming que le groupe livrera sa première performance live, avant d’entamer une tournée mondiale prévue pour débuter le 9 avril prochain à Goyang, en Corée du Sud.

Le 27 mars, les fans pourront découvrir le documentaire «BTS : Le Retour», qui dévoilera les aventures des membres du groupe pendant leur absence, et le travail accompli au moment de leurs retrouvailles à Los Angeles pour l’enregistrement de leur nouvel album.

Avant leur départ pour le service militaire, le boys band générait plus de 5.500 milliards de wons (environ 3,25 milliards d'euros) par an en Corée du Sud, selon l'Institut coréen de la culture et du tourisme. Ce chiffre équivaut à environ 0,2% du PIB du pays. Il détient le record du groupe le plus écouté sur Spotify, et a été le premier groupe de K-pop à se classer en tête des charts Billboard 200 et Billboard Artist 100 aux États-Unis.