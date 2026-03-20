Dune 3 : bande originale, scénario, casting... Tout savoir sur le dernier volet de la trilogie de Denis Villeneuve

Attendu au cinéma le 16 décembre prochain, «Dune : Troisième partie» viendra clôturer les aventures de Paul Atréides et Chani avec l’adaptation du roman «Le Messie de Dune», de Frank Herbert.

Épilogue d’une tragédie. «Dune : Troisième partie» sera à découvrir dans les salles françaises le 16 décembre prochain. Adaptation du roman «Le Messie de Dune» de Frank Herbert publié en 1969, le film arrive bien plus tôt que prévu après la décision de Denis Villeneuve, le réalisateur, de conclure la trilogie dans la foulée de la sortie du second volet, après avoir annoncé qu’il souhaitait prendre ses distances avec l’univers de Dune.

En février 2025, le metteur en scène québécois a révélé ne pas avoir réussi à s’empêcher de penser à la suite de l’histoire après le succès critique et populaire de «Dune : Deuxième partie», et qu’il s’est attelé immédiatement à l’écriture de ce troisième film pour en faire son nouveau projet.

«J'avais prévu de faire autre chose avant cela, mais, franchement, cette inspiration m'est venue à l'esprit durant l’été, pendant ma pause, lorsque j'ai repris l'écriture et terminé l'histoire. J'ai été très touché par l'accueil réservé au second volet par les cinéphiles à travers le monde, et j'ai ressenti un besoin impérieux de continuer et la responsabilité de conclure cette histoire», avait-il confié à Deadline.

Aussi, Denis Villeneuve précise que ce troisième film sera «plus personnel», parce que «ce récit relate l'histoire de Paul et Chani, les difficultés qu’ils rencontrent dans leur relation, le poids et la pression incroyable du monde qui les entoure, et la lutte de Paul pour sortir du cycle de la violence. Il y a quelque chose de très personnel dans la façon dont leur amour évolue, dans le temps qui passe, dans leur personnalité, dans l'étude des relations entre tous les personnages».

De quoi parle «Dune : Troisième partie» ?

S’il n’existe pas de synopsis officiel pour ce troisième volet à l'heure actuelle, Denis Villeneuve a eu plusieurs occasions d’expliquer ce qui attend les spectateurs. L’histoire se déroulera 17 ans après les événements du deuxième film, au moment où Paul Atréides a réussi, avec l’aide de l’armée Fremen, à vaincre ses ennemies dans une guerre galactique sanglante.

Il est désormais l’Empereur Muad’Dib, craint à travers la galaxie, et possède un statut de quasi-divinité auprès de ses fidèles. Sa faculté de voir l’avenir lui confère un avantage stratégique décisif sur ceux qui souhaiteraient mettre fin à son règne. Selon Denis Villeneuve, «Dune : Troisième partie» sera un long métrage avec «plus d’action et plus de tension, plus musculaire que les deux premiers», et permettra d’éclairer sous un nouveau jour ce qui est arrivé à Paul Atréides dans ce laps de temps.

«Il y a donc un intervalle de 17 ans pendant lequel on voit Paul faire face aux conséquences de son pouvoir excessif et tenter de sortir de ce cycle de violence. Et bien sûr, c'est un empereur qui peut voir l'avenir, donc il est en quelque sorte invincible», précise le réalisateur. «Nous suivrons ceux qui tentent de le renverser. C'est une histoire assez intense. Mais au fond, cela reste avant tout une histoire d'amour. Le cœur du film reste la relation entre Paul et Chani», ajoute Denis Villeneuve.

«Dans l’esprit de Frank Herbert, Dune était une mise en garde, une alerte contre les figures charismatiques. Il a eu l’impression que Paul était perçu comme un héros, alors qu’il souhaitait l’inverse. Donc afin de corriger cela, il a écrit ‘Le Messie de Dune’, une sorte de conclusion qui présente de manière explicite cette histoire, non pas comme une victoire, mais comme une tragédie», précise-t-il, tout en expliquant qu’il s’est justement servi du personnage de Chani, qui n’est pas aussi important dans les romans, pour mieux exposer les intentions de Frank Herbert, et donner une «perspective différente à l’histoire».

Zendaya reprend son rôle de Chani. © Warner Bros.

Qui sera au casting ?

Timothée Chalamet et Zendaya reprendront leurs rôles respectifs de Paul Atréides et Chani qui, comme le montre la bande-annonce, vont devenir les parents de jumeaux, Leto et Ghanima, qui seront incarnés à l’écran par Nakoa-Wolf Momoa, le fils de Jason Momoa, et Ida Brooke, aperçue notamment au générique de la série «Silo» avec Rebecca Ferguson.

Cette dernière sera de retour dans la peau de Lady Jessica, bien que son personnage ne soit pas présent dans le roman. «Je n’ai pas un rôle majeur dans ce film, puisqu’elle est à peine présente dans le livre. Je n'étais pas certaine de devoir être à l’écran, mais Denis (Villeneuve, ndlr) avait sa petite idée. Le scénario est phénoménal. C’est si difficile de réaliser un film à partir d’un livre aussi dense. Il y a tellement de choses à dire. Denis a pris des éléments de-ci de-là, il a essayé de créer des connexions malgré l’aspect tentaculaire des livres», avait-elle expliqué en octobre dernier.

Idem pour Josh Brolin, qui reprendra le rôle de Gurney Helleck, le temps d'une courte apparition. Plus surprenant peut-être, Jason Momoa apparaîtra sous les traits de Duncan Idaho, qui avait connu une mort héroïque dans le premier film. Sans dévoiler le contexte exact (et particulier) de son retour à ceux qui l’ignorent, Denis Villeneuve s’est montré enthousiaste à l’idée de retrouver l’acteur dans la peau de ce personnage emblématique de la saga.

«Il a créé ce personnage incroyablement charismatique, dont la chute dans le premier volet nous a brisé le cœur. Et puis, ce désir ardent de le revoir. Et il revient au moment précis où l'histoire nous l'impose. Un retour capital. Paul est en pleine crise d'identité, et le retour de cette figure emblématique des Atréides aura un impact considérable. Je peux vous dire qu'il est bel et bien de retour», assure le réalisateur.

© Warner Bros.

Aperçue une poignée de minutes dans le second volet, Florence Pugh sera à nouveau présente à l’écran dans le rôle de la princesse Irulan, qui s'est retrouvée contrainte d'accepter d’épouser Paul Atréides à la fin du film, malgré les sentiments de ce dernier pour Chani. Une situation qui ne sera pas sans conséquences pour chacun des membres de cette relation. Zendaya a par ailleurs confirmé qu’elle partagerait plusieurs scènes avec Florence Pugh dans ce troisième film.

«Comme nous l’avions souligné lors de la promotion du second film, nous n’avions eu qu’une seule scène ensemble, et nous étions très éloignées l’une de l’autre. Et j’espérais que cette fois, nous en aurions plus. Je ne veux pas faire de fausses promesses, mais elle est absolument phénoménale. Et vous allez devoir attendre de découvrir ce qui va se passer, mais ce sera un sacré voyage», a-t-elle expliqué.

Javier Bardem prêtera ses traits une nouvelle fois à l’infatigable Stilgar qui aura une place compliquée, et non moins intéressante, dans ce film après 17 années au service de Paul Atréides. «Je pense que cela l'amène à percevoir différentes réalités de ce que signifie être au pouvoir après une si longue période… C'est une excellente analogie sur l'idée de pouvoir et sur le fait de le posséder. Et Stilgar est là, au cœur de cette contradiction», a confié le comédien.

À l’instar de Florence Pugh, Ana Taylor-Joy avait, elle aussi, fait une courte apparition à la fin de «Dune : Deuxième partie» sous les traits d’Alia, la sœur de Paul Atréides, et aura un rôle autrement plus crucial dans cette suite. «Alia vit une situation à la fois bénie et maudite. Elle porte en elle le poids et la sagesse de générations entières. Elle n'est jamais pleinement concentrée sur une seule conversation. C'est comme si tout était partout à la fois», avait expliqué l’actrice. «Ce qui compte le plus pour elle, c'est son amour et son dévouement envers son frère, car il est la seule personne qui lui ait jamais donné le sentiment d'exister. Il la comprenait avant même sa naissance, et elle ferait n'importe quoi pour lui, jusqu'à la folie», avait-elle ajouté.

Enfin, Robert Pattinson, qui a avoué avoir été pistonné par Zendaya pour rejoindre le casting de ce troisième volet, incarnera un nouvel antagoniste, Scytale, qui ne manquera pas de fasciner les spectateurs. «Je ne dirais pas que c'est un méchant classique. Il pourrait même être un gentil. Qui sait ! Je le découvrirai comme vous en voyant le film. C'est un personnage extrêmement amusant à jouer et son apparence est tout à fait incroyable. Extraordinaire», a-t-il déclaré à propos de ce personnage qui est un des Maîtres secrets du Bene Tleilax, une société très puissante au sein de la galaxie, spécialisée dans la génétique.

Que réserve la bande son signée Hans Zimmer ?

Dévoilée le 17 mars, la première bande-annonce de «Dune : Troisième partie» s’est montrée à la hauteur des attentes des fans, offrant un condensé d’images qui laisse espérer un spectacle époustouflant, idéalement dans une salle IMAX. On se réjouit également de retrouver une bande sonore signée par Hans Zimmer, dont la composition promet d’être légèrement différente selon le metteur en scène québécois, afin de coller à l’évolution du récit.

«Hans travaille déjà sur la musique», a-t-il expliqué. «Mais comme le film sera différent, la bande originale aussi. C'est un projet qui enthousiasme beaucoup Hans et qu'il aborde avec le même esprit que pour les deux premiers films. C'est un film Dune, mais différent… Je voulais que le public, les fans, soient à la fois enthousiastes et agréablement surpris par la tournure que prend l'histoire», a-t-il ajouté.

À noter que le studio Warner Bros. n’a jamais pécisé que ce film serait le dernier de la saga, mais qu’il sera certainement le dernier réalisé par Denis Villeneuve. Frank Herbert a écrit plusieurs autres romans à la suite du «Messie de Dune» en lien avec cet univers, et il y a fort à parier que cette franchise pourrait être maintenue en vie en cas de succès du troisième volet (ce qui est quasiment une certitude).