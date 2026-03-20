Mort de Chuck Norris : quand l'acteur se révélait au monde entier face à Bruce Lee dans «La fureur du dragon»

La disparition de Chuck Norris, annoncée ce vendredi 20 mars, à l’âge de 86 ans, ravive le souvenir d’un moment clé de sa carrière, celui de son affrontement légendaire avec Bruce Lee dans «La Fureur du dragon». Une scène culte, tournée dans des conditions étonnantes, qui a révélé au monde entier celui qui deviendra une icône du cinéma d’action.

Ready ? Fight ! Ce vendredi 20 mars dernier, Chuck Norris s’est éteint à l’âge de 86 ans, laissant derrière lui une carrière légendaire et une empreinte indélébile. Mais avant de devenir une icône planétaire du cinéma d’action, il y a un moment que tous les amateurs n’ont jamais oublié. Il s'agit de sa confrontation avec Bruce Lee dans «La Fureur du dragon».

Si beaucoup de fans considèrent «Opération Dragon» comme le sommet de la carrière de Bruce Lee, «La Fureur du dragon» conserve une place à part dans le cœur du public. En effet, le film de 1972 abrite l’un des combats les plus mythiques de l’histoire du cinéma, une véritable opposition de titans entre Bruce Lee et Chuck Norris. Plus qu’une simple scène d’action, ce duel est devenu une référence où deux légendes se rencontrent à l’écran.

Ce face-à-face, tourné en partie dans le décor grandiose du Colisée à Rome, possède d’ailleurs une histoire étonnante. Faute d’autorisations complètes, l’équipe aurait filmé certaines séquences de manière discrète, en se faisant passer pour de simples touristes. Seules quelques prises ont pu être réalisées sur place avec un temps limité et des caméras cachées. Le reste du combat a ensuite été tourné en studio, avant d’être assemblé au montage.

«Je suis la star du film !»

Derrière cette rivalité spectaculaire, se cachait pourtant une véritable amitié. Chuck Norris racontait que lui et Bruce Lee s’étaient entraînés ensemble pendant plusieurs années avant que ce dernier ne parte pour Hong Kong. Puis, après un long silence, Bruce Lee le recontacte avec une idée très précise : celle de créer une scène de combat dont le monde entier se souviendrait. Lorsque Chuck Norris lui demande, sur le ton de la plaisanterie, qui doit gagner, Bruce Lee répond sans détour : «Je gagne, je suis la star du film !».

À l’écran, le duel fascine par son opposition. Bruce Lee, petit gabarit nerveux, rapide et imprévisible, incarne une approche fluide du combat. Face à lui, Chuck Norris impose une présence plus massive, une puissance héritée de son parcours exceptionnel de champion du monde de karaté à plusieurs reprises, mais aussi expert en tangsudo, taekwondo, judo et ju-jitsu.

Ce rôle marque un tournant majeur pour Chuck Norris. Jusqu’alors reconnu dans le milieu des arts martiaux, il accède grâce à ce film à une visibilité internationale. Cette apparition face à Bruce Lee lance sa carrière d’acteur et ouvre la voie aux succès qui feront de lui l’une des grandes figures du cinéma d’action des années 1980.

Des décennies plus tard, la scène de combat conserve toute sa puissance et continue d'être scrutée. Sans effets spéciaux, sans artifices, elle repose uniquement sur la précision des gestes et la tension entre les deux hommes.