Mort de Chuck Norris : voici les 5 films incontournables de la carrière de l’acteur

Décédé à l’âge de 86 ans, comme l'a annoncé sa famille ce vendredi 20 mars, Chuck Norris était une star du cinéma américain où il s’est fait un nom grâce à sa maîtrise des arts martiaux, et son talent pour incarner des héros survitaminés dans des films d’action devenus légendaires.

Portés disparus – 1984

Dans «Portés disparus» – qui connaîtra deux suites (enfin un préquel, et une suite pour être précis) – Chuck Norris incarne le colonel des forces spéciales James Braddock, un homme ayant réussi à s’échapper d’un camp de prisonnier vietnamien des années auparavant, qui se voit confier la mission de retourner sur place pour sauver un groupe de soldats portés disparus. Armé jusqu’aux dents, cet expert en arts martiaux et en explosifs en tout genre va s’engager dans cette mission en apparence suicidaire. Sauf pour lui.

Bon vent ! Il aurait mérité un oscar juste pour cette réplique. https://t.co/pw6psfOiRapic.twitter.com/KSC4kyRJfx — Jason Burne (@Monty_Brogan69) March 20, 2026

Invasion USA – 1985

Quand débarque une armée de guérilleros extrémistes communistes placée sous la coupe de Mikhail Rostov, un redoutable agent d’origine soviétique, l’ex-agent de la CIA Matt Hunter, qui a déjà eu affaire avec ce dernier par le passé, est appelé à la rescousse pour mettre fin aux attaques terroristes qui secouent le pays. Un film adulé par les fans de «nanards» truffé de répliques culte, dont la célèbre : «Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un tupperware», lancée par la voix française assurée par le regretté Bernard Thiphaine.

Delta Force – 1986

Capitaine de l’armée américaine ayant participé à l’opération Eagle Claw en Iran pour sauver les otages américains détenus à l’ambassade des États-Unis à Téhéran, Scott McCoy est appelé à intervenir avec le commando de la Delta Force, après le détournement d’un avion par des terroristes palestiniens. Un film d’action américain pur jus dans lequel Chuck Norris est monté sur une moto-lance-missiles avec laquelle il se déplace en Wheeling (sur la roue arrière, ndlr). Une folie !

Expendables 2 – Unité spéciale – 2012

En 2012, Chuck Norris rejoignait la bande des anciennes gloires des films d’action américains des années 1980 au générique d’«Expendables 2 – Unité spéciale». Il y incarne le rôle de Booker, un «loup solitaire» ancien ami de Barney Ross, le personnage incarné par Sylvester Stallone, qui va porter secours à l’équipe quand celle-ci se retrouve en mauvaise posture lors d’une opération. Une performance inoubliable pour ses fans.

La Fureur du dragon – 1972

En 1972, alors qu’il est champion du monde de karaté en titre, Chuck Norris se fait connaître du grand public en affrontant Bruce Lee dans le Colisée pour la scène du combat final du film «La Fureur du dragon». Une performance qui le fera connaître du grand public, et qui le poussera à prendre des cours d’art dramatique sur les conseils de Steve McQueen. La légende Chuck Norris était en marche.