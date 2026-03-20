Muse lance son nouveau clip à 32 kilomètres au-dessus de la Terre et annonce la sortie d'un album en juin

Pour annoncer la sortie de son prochain album le 26 juin prochain, Muse a cette semaine littéralement propulsé son nouveau single en orbite.

Son leader avait fait savoir en 2011 qu'ils envisageaient sérieusement de se produire un jour dans l'espace... Le trio britannique Muse, composé de Matt Bellamy, Dominic Howard et Chris Wolstenholme, vient de dévoiler le clip de «Be With You», nouvel extrait (après «Unravelling» sorti l’année dernière) de son prochain album dont il vient également d'annoncer la sortie en juin 2026.

Et pour faire connaître ce projet en nos contrées mais aussi vers l'infini et l'au-delà, le groupe s’est amusé - en partenariat avec Sent Into Space - à envoyer à 32 km de la Terre une tablette spéciale diffusant le clip. Une seconde capsule propulsée dans le ciel contiendrait quant à elle des stickers exclusifs destinés à une édition vinyle limitée.





«Mystère cosmique»

Réalisée par Nico Paolillo («Deafheaven», «Bad Omens») la vidéo de «Be With You» met en scène Ella Balinska («Resident Evil», «The Occupant»). Côté musical, comme une volonté de trait d’union entre notre planète et un ailleurs potentiellement habité, l’orgue n’est pas sans rappeler la bande originale d'«Interstellar» composée par Hans Zimmer, ce qui n’a rien du hasard compte-tenu de la thématique du prochain album.

Dixième opus studio de Muse – le premier depuis quatre ans après «Will Of The People» - «The Wow ! Signal» sera en effet «un mélange de mystère cosmique, d'espoir existentiel et de la possibilité exaltante d'un contact avec quelque chose de bien plus grand que nous», indique un communiqué de Warner Music.

L'album tire d'ailleurs son nom d'un des grands mystères de la science moderne : une puissante émission radio de 72 secondes détectée en 1977 en provenance de la constellation du Sagittaire, qui avait pu laisser supposer une possible origine extraterrestre, mais la source n'a jamais été localisée et le signal jamais capté de nouveau. Le chercheur qui avait découvert l'anomalie avait encerclé la séquence et écrit « WOW ! » sur les données imprimées.

«The Wow ! Signal» sortira le 26 juin prochain. Il comprendra dix titres dont voici la liste :

1 - The Dark Forest

2 - Nightshift Superstar

3 - Shimmering Scars

4 - Cryogen

5 - Be With You

6 - Hexagons

7 - The Sickness In You & I

8 - Unravelling

9 - Hush

10 - Space Debris

Depuis sa formation dans le Devon, en Angleterre, au milieu des années 1990, Muse a vendu plus de 30 millions d'albums dans le monde.