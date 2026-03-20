Oscars 2026 : pourquoi Eric Dane était-il absent de l'hommage In Memoriam dédié aux personnalités disparues ?

Comme chaque année, les Oscars ont rendu hommage aux artistes disparus lors de la 98e cérémonie. Mais le visage de l’acteur Eric Dane n’est pas apparu, provoquant l’incompréhension, voire la colère de ses fans.

Un oubli volontaire ? Lors de la 98e cérémonie des Oscars qui s’est tenue le 15 mars dernier à Los Angeles, la séquence In Memoriam a fait couler quelques larmes. Ce traditionnel moment a pour coutume de rendre hommage aux artistes décédés au cours de l’année écoulée.

Si Barbra Streisand a salué la mémoire de son grand ami Robert Redford avec lequel elle avait joué dans «Nos plus belles années», et que Billy Crystal a évoqué avec émotion sa relation avec le réalisateur Rob Reiner assassiné avec sa femme par leur fils Nick, quelques noms manquaient. Notamment celui de l’acteur Eric Dane, disparu tragiquement le 19 février dernier, à l’âge de 53 ans, des suites de la maladie de Charcot.

Des honneurs aux prochains Emmy Awards ?

Interrogée lors de la soirée post-Oscars sur cette absence remarquée et parfois décriée de l’inoubliable Dr. Sloan dans «Grey’s Anatomy», la showrunneuse de la série, Shonda Rhimes, a tenu à rappeler qu’«(il) n’était pas une star de cinéma» au micro d’Entertainment Tonight.

«Je pense que lorsque les Emmys auront lieu, il sera immortalisé comme il se doit. (...) On ne peut pas reprocher aux Oscars de se concentrer sur le cinéma, et tant de personnes nous ont quittés. Eric était unique à la télévision et j’ai hâte de voir ce que les Emmys feront pour lui», a-t-elle ajouté.

D’après le règlement, l’Académie des Oscars ne récompense donc que des artistes issus du monde du 7e art. Pourtant, Eric Dane qui a brillé à la télévision dans de nombreux rôles dont celui de Cal Jacobs dans la série «Euphoria», est également apparu au cinéma, notamment dans «X-Men : l’affrontement final», «Marley & moi» ou «Valentine’s Day».

Ce n’est pas le seul à ne pas avoir été honoré cette année lors de la séquence In Memoriam. Et cela, apparemment, pour les mêmes raisons. En effet, James Van Der Beek, immortalisé dans la série «Dawson» et mort le 11 février dernier après s’être battu contre un cancer colorectal, faisait partie des abonnés absents.